قاعدة غريبة تضع تشيلسي في مأزق بدوري أبطال أوروبا

خبرني - يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي عقبة غير متوقعة في دوري أبطال أوروبا، قد تجبره على لعب إحدى مبارياته على ملعب محايد بدلا من ستامفورد بريدج، وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وتأهل تشيلسي بعد احتلاله المركز السادس في مرحلة المجموعات، ما يعني أنه لن يحصل على ميزة اللعب على أرضه في إياب دور الـ16 وربما ربع النهائي، على عكس أندية مثل أرسنال وبايرن وليفربول وتوتنهام، التي ستحصل على ميزة اللعب على أرضها في إياب المباريات.

قاعدة غريبة تمنع تشيلسي من ملعبه بدوري أبطال أوروبا

المشكلة الإضافية تأتي من قاعدة يويفا الأقل شهرة، التي تمنع لعب أكثر من مباراة في المدينة نفسها في ليلة واحدة، وفي هذه الحالة، لندن.

وبما أن أندية لندن الأخرى، أرسنال وتوتنهام، أنهت مرحلة المجموعات في ترتيب أعلى من تشيلسي، فإن لهما أولوية اللعب على أرضهما في إياب الدور الـ16 الذي سيقام في 17 و18 مارس/آذار، ما قد يجبر تشيلسي على الانتقال للعب في ملعب محايد.

قواعد"يويفا"

ولتفادي أي سيناريو يتوجب على نادي تشيلسي اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي ويكون ذلك بالتالي:

- تحديد ملعب بديل مسبقا والإعلان عنه خلال أسبوع المباراة.

- قلب الترتيب ولعب المباراة الأولى على أرضه بدلا من لعب مباراة الإياب في ملعب بديل.

إضافة لما سبق هناك خيار آخر يتمثل في لعب تشيلسي المباراة يوم الخميس 19 مارس/آذار، لكن هذا قد يخلق مشاكل للبث التلفزيوني والجدولة.

وسيواجه تشيلسي في دور الـ16 أحد الفرق التالية: موناكو، باريس سان جيرمان، قاراباغ، أو نيوكاسل.