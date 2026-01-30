رغم الرسوم الجمركية... سويسرا تحقق فائضًا تجاريًا قياسيًا مع الولايات المتحدة

رغم الرسوم الجمركية... سويسرا تحقق فائضًا تجاريًا قياسيًا مع الولايات المتحدة
-
English
en
Swiss trade surplus with US grew in 2025 despite tariffs
الأصلي
طالع المزيدSwiss trade surplus with US grew in 2025 despite ta
سجلت الجمارك السويسرية ارتفاعًا بنسبة 3.9% في مبيعات السلع السويسرية بالولايات المتحدة خلال عام 2025، لتصل قيمتها إلى 54.7 مليار فرنك سويسري. في المقابل، انخفضت الواردات الأمريكية إلى سويسرا بنسبة 5.7%، لتستقر عند 13.3 مليار فرنك سويسري.
+ كيف تؤثر التعريفات الجمركية الأمريكية في الاقتصاد السويسري؟
وتستعد سويسرا للدخول في مفاوضات مع المسؤولين.ات التجاريين الأمريكيين لتخفيض الرسوم الجمركية البالغة 15% حاليا بعد أن كانت 39% ُبين أغسطس ونوفمبر الماضيين. وقد حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 31 مارس موعدًا نهائيًا لإبرام اتفاقية ملزمة قانونًا.
+ هل ستغرق لحوم الأبقار الأمريكية المٌعالجة المتاجر السويسرية؟
على الصعيد العالمي، تراجع الفائض التجاري السويسري من رقم قياسي بلغ 60.6 مليار فرنك سويسري في عام 2024 إلى 54.3 مليار فرنك سويسري العام الماضي. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم يمثل ثاني أعلى فائض تجاري في تاريخ سويسرا مع جميع دول العالم.
وبلغت قيمة السلع التي باعتها الشركات السويسرية في الخارج 287 مليار فرنك سويسري، بزيادة قدرها 1.4%. في المقابل، زادت الواردات إلى سويسرا من جميع أنحاء العالم بنسبة أكبر، حيث بلغت 4.5% لتصل إلى 232.7 مليار فرنك سويسري.
وارتفعت صادرات المنتجات الكيميائية والصيدلانية بقيمة 3.3 مليار فرنك سويسري على أساس سنوي، لتصل إلى 152 مليار فرنك سويسري، وتشكل 53% من إجمالي الصادرات.
على النقيض، تراجعت صادرات الآلات والإلكترونيات والأجهزة، مثل الساعات، مرة أخرى.
ومن حيث وجهات الصادرات، ارتفعت الشحنات إلى أوروبا بشكل كبير، خاصة إلى ألمانيا والنمسا وإيطاليا وأيرلندا، بالإضافة إلى أمريكا الشمالية، لكن انخفضت مبيعات السلع السويسرية في المقابل، في آسيا، لا سيما في الصين واليابان وهونغ كونغ.المزيد المزيد شؤون خارجية ترامب يخفض الرسوم الجمركية المفروضة على سويسرا إلى 15%
تم نشر هذا المحتوى على 14 نوفمبر 2025 قالت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها ستُخفض من 39% إلى 15%، وقد شكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على“تعاونه البنّاء” في هذا الصدد.طالع المزيدترامب يخفض الرسوم الجمركية المفروضة على سويسرا إل
ترجمة: عبد الحفيظ العبدلّي
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment