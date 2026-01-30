رغم الرسوم الجمركية... سويسرا تحقق فائضًا تجاريًا قياسيًا مع الولايات المتحدة

English en Swiss trade surplus with US grew in 2025 despite tariffs الأصلي طالع المزيدSwiss trade surplus with US grew in 2025 despite ta

MENAFN - Swissinfo) في مفارقة اقتصادية لافتة، أظهرت الأرقام الرسمية أن سويسرا حققت فائضًا تجاريًا غير مسبوق مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2025، متجاوزة بذلك تداعيات النزاع حول الرسوم الجمركية. فبينما ارتفعت صادرات السلع السويسرية إلى السوق الأمريكية، تراجعت الواردات منها، ليبلغ الفائض التجاري للدولة الألبية 41.1 مليار فرنك سويسري. تم نشر هذا المحتوى على 30 يناير 2026 - 09:49 3دقائق قناة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF )

سجلت الجمارك السويسرية ارتفاعًا بنسبة 3.9% في مبيعات السلع السويسرية بالولايات المتحدة خلال عام 2025، لتصل قيمتها إلى 54.7 مليار فرنك سويسري. في المقابل، انخفضت الواردات الأمريكية إلى سويسرا بنسبة 5.7%، لتستقر عند 13.3 مليار فرنك سويسري.

+ كيف تؤثر التعريفات الجمركية الأمريكية في الاقتصاد السويسري؟

وتستعد سويسرا للدخول في مفاوضات مع المسؤولين.ات التجاريين الأمريكيين لتخفيض الرسوم الجمركية البالغة 15% حاليا بعد أن كانت 39% ُبين أغسطس ونوفمبر الماضيين. وقد حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 31 مارس موعدًا نهائيًا لإبرام اتفاقية ملزمة قانونًا.

+ هل ستغرق لحوم الأبقار الأمريكية المٌعالجة المتاجر السويسرية؟

على الصعيد العالمي، تراجع الفائض التجاري السويسري من رقم قياسي بلغ 60.6 مليار فرنك سويسري في عام 2024 إلى 54.3 مليار فرنك سويسري العام الماضي. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم يمثل ثاني أعلى فائض تجاري في تاريخ سويسرا مع جميع دول العالم.

وبلغت قيمة السلع التي باعتها الشركات السويسرية في الخارج 287 مليار فرنك سويسري، بزيادة قدرها 1.4%. في المقابل، زادت الواردات إلى سويسرا من جميع أنحاء العالم بنسبة أكبر، حيث بلغت 4.5% لتصل إلى 232.7 مليار فرنك سويسري.

وارتفعت صادرات المنتجات الكيميائية والصيدلانية بقيمة 3.3 مليار فرنك سويسري على أساس سنوي، لتصل إلى 152 مليار فرنك سويسري، وتشكل 53% من إجمالي الصادرات.

على النقيض، تراجعت صادرات الآلات والإلكترونيات والأجهزة، مثل الساعات، مرة أخرى.

ومن حيث وجهات الصادرات، ارتفعت الشحنات إلى أوروبا بشكل كبير، خاصة إلى ألمانيا والنمسا وإيطاليا وأيرلندا، بالإضافة إلى أمريكا الشمالية، لكن انخفضت مبيعات السلع السويسرية في المقابل، في آسيا، لا سيما في الصين واليابان وهونغ كونغ.

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلّي