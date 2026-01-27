أستراليا المفتوحة زفيريف يفوز على تيين ويبلغ نصف النهائي

أستراليا المفتوحة زفيريف يفوز على تيين ويبلغ نصف النهائي
تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانيا عالميا، اليوم الثلاثاء، إلى الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بعد فوزه الصعب على الأميركي ليرنر تيين (29) بنتيجة 6-3 و6-7 (5-7) و6-1 و7-6 (7-3).
وسيواجه زفيريف (28 عاما) الذي وصل إلى نهائي العام الماضي، الفائز من مواجهة الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول والأسترالي أليكس دي مينور السادس الجمعة، للتأهل إلى المباراة النهائية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment