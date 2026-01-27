  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أستراليا المفتوحة زفيريف يفوز على تيين ويبلغ نصف النهائي

2026-01-27 07:07:12
(MENAFN- Al-Anbaa)

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانيا عالميا، اليوم الثلاثاء، إلى الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بعد فوزه الصعب على الأميركي ليرنر تيين (29) بنتيجة 6-3 و6-7 (5-7) و6-1 و7-6 (7-3).

وسيواجه زفيريف (28 عاما) الذي وصل إلى نهائي العام الماضي، الفائز من مواجهة الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول والأسترالي أليكس دي مينور السادس الجمعة، للتأهل إلى المباراة النهائية.

