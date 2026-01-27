أبل تطلق Airtag الجيل الثاني مع تحسينات في النطاق والصوت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت شركة "أبل"، عن الجيل الثاني من جهاز تتبّع الأغراض AirTag، مع تحسينات بارزة تشمل توسيع نطاق التتبع ورفع مستوى الصوت.

وأوضحت "أبل"عبر موقعها الرسمي أن ميزة "العثور الدقيق" (Precision Finding) في الإصدار الجديد باتت تغطي مسافة أطول بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالجيل الأول.

وتعمل هذه الميزة مع ساعات Apple Watch Series 9 وما بعدها، إضافة إلى Apple Watch Ultra 2 والإصدارات الأحدث، بالطريقة نفسها المعتمدة على هواتف آيفون، من خلال إرشادات بصرية وصوتية واهتزازية تساعد المستخدم على تحديد موقع الجهاز بدقة.

كما جرى تزويد AirTag الجديد بشريحة بلوتوث محسّنة تتيح زيادة مدى الاتصال، إلى جانب تصميم داخلي محدث يوفر صوتًا أعلى بنسبة 50% مقارنة بالإصدار السابق، بحسب الشركة.

وبدأ استقبال الطلبات على AirTag الجديد عبر موقع "أبل" الإلكتروني وتطبيق Apple Store اعتبارًا من يوم امس الاثنين 26 كانون الثاني، على أن يتوافر في متاجر الشركة خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع.