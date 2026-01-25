معهد الدراسات المصرفية يعلن الافتتاح الرسمي لمبنى أكاديمية ومختبر الفنتك

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 25 كانون الثاني(بترا)- أعلن معهد الدراسات المصرفية عن الافتتاح الرسمي لمبنى أكاديمية الفنتك الأردنية ومختبر الفنتك، الذي يأتي تطبيقا وانسجاما مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029.

وأكد رئيس مجلس إدارة المعهد، محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، أن إطلاق المبنى والمختبر يأتي في إطار توجه وطني متكامل يهدف إلى بناء القدرات في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار المالي، مشيرا إلى أنهما يعدان الأولان من نوعهما محليا وإقليميا في هذا المجال ويشكلان ركيزة أساسية في دعم التحول الرقمي والابتكار في القطاع المالي والمصرفي.

وأشار إلى أن الأكاديمية تمثل منصة وطنية متخصصة تهدف إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وبناء وتطوير قدرات الكفاءات البشرية المستهدفة وتعزيز ثقافة الابتكار وإعداد المواهب القادرة على قيادة التحول والابتكار المالي، بما ينسجم مع مستهدفات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح الشركس، أن المختبر يشكل عنصرا محوريا في تنفيذ البرامج التدريبية للأكاديمية، كونه مختبر تدريب تطبيقي متقدم يوفر بيئة تفاعلية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي ويسهم في تمكين المتدربين من تطوير حلول مالية رقمية مبتكرة، وترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز جاهزية الموارد البشرية في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار المالي.

من جانبه، أوضح مدير معهد الدراسات المصرفية الدكتور رياض الهنداوي، أنه تم أطلاق الخطة التدريبية للأكاديمية للعام 2026 تزامنا مع الافتتاح الرسمي للمبنى وللمختبر، كما أشار إلى أن الخطة التدريبية للأكاديمية لعام 2026 تركز على تقديم برامج تدريبية متخصصة ومتقدمة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، تغطي مجالات التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني وتقنيات البلوك تشين والمدفوعات الرقمية والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء قدرات بشرية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع المالي والمصرفي.

وأضاف إن المبنى الجديد للأكاديمية يضم مختبر الفنتك وقاعات تدريب ذكية مجهزة بأحدث التقنيات بما يوفر بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة ومحفزة على الابتكار، مشيرا إلى أن هذه المرافق تم تصميمها خصيصا لدعم تنفيذ البرامج التدريبية للأكاديمية، وإعداد المواهب، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتمكين المتدربين من اكتساب مهارات عملية متقدمة تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

ويأتي الإعلان عن افتتاح المبنى وإطلاق المختبر والخطة التدريبية للعام الحالي في إطار جهود معهد الدراسات المصرفية الرامية المساهمة في دعم بناء اقتصاد رقمي تنافسي وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والابتكار المالي.

25/01/2026 09:47:29