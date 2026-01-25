عاصمة غرينلاند تغرق في الظلام

خبرني - انقطعت الكهرباء بشكل كامل مساء السبت في مدينة نوك، عاصمة غرينلاند، ما أدى إلى غرق المدينة في الظلام لفترة من الوقت.

وقالت وكالة "رويترز" إن الانقطاع كان على مستوى المدينة بالكامل تقريبا، وشمل أغلب الأحياء في نوك في وقت متقارب جدا.

وفي بيان، قالت شركة "نوكيسيورفيت" المزود الحكومي للكهرباء والمياه في غرينلاند إن السبب "حادث" في منظومة الكهرباء أدى لهذا الانقطاع الواسع، دون كشف تفاصيل فنية دقيقة حتى الآن.

وأعلنت الشركة أنها تعمل على تشغيل مولدات الطوارئ الاحتياطية وإعادة التيار تدريجيا لبعض المناطق، مع استمرار العمل لتحديد موقع العطل في شبكة النقل وإصلاحه.

من جهتها الشرطة حذرت من أن الانقطاع أثر على بعض خطوط الاتصال الهاتفي والاتصال بالطوارئ، وطلبت من السكان التوجه مباشرة إلى مراكز الشرطة في الحالات العاجلة إذا لم تعمل الهواتف.

وتزامن الانقطاع مع تحديث السلطات في غرينلاند لإرشادات التأهب للطوارئ قبل أيام، في ظل الجدل السياسي حول اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض سيادة على مناطق تضم قواعد أمريكية في الجزيرة، ما دفع البعض على وسائل التواصل لطرح فرضيات وتكهنات بشأن هجوم أمريكي.

إلا أنه لا توجد حتى الآن أي أدلة رسمية حول الانقطاع سوى بيان الشركة التي أكدت أنه "حادث تشغيلي" قيد التحقيق، مع تأكيد استمرار العمل على إعادة التيار بالكامل.