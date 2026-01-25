عاصمة غرينلاند تغرق في الظلام
خبرني - انقطعت الكهرباء بشكل كامل مساء السبت في مدينة نوك، عاصمة غرينلاند، ما أدى إلى غرق المدينة في الظلام لفترة من الوقت.
وقالت وكالة "رويترز" إن الانقطاع كان على مستوى المدينة بالكامل تقريبا، وشمل أغلب الأحياء في نوك في وقت متقارب جدا.
وفي بيان، قالت شركة "نوكيسيورفيت" المزود الحكومي للكهرباء والمياه في غرينلاند إن السبب "حادث" في منظومة الكهرباء أدى لهذا الانقطاع الواسع، دون كشف تفاصيل فنية دقيقة حتى الآن.
وأعلنت الشركة أنها تعمل على تشغيل مولدات الطوارئ الاحتياطية وإعادة التيار تدريجيا لبعض المناطق، مع استمرار العمل لتحديد موقع العطل في شبكة النقل وإصلاحه.
من جهتها الشرطة حذرت من أن الانقطاع أثر على بعض خطوط الاتصال الهاتفي والاتصال بالطوارئ، وطلبت من السكان التوجه مباشرة إلى مراكز الشرطة في الحالات العاجلة إذا لم تعمل الهواتف.
وتزامن الانقطاع مع تحديث السلطات في غرينلاند لإرشادات التأهب للطوارئ قبل أيام، في ظل الجدل السياسي حول اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض سيادة على مناطق تضم قواعد أمريكية في الجزيرة، ما دفع البعض على وسائل التواصل لطرح فرضيات وتكهنات بشأن هجوم أمريكي.
إلا أنه لا توجد حتى الآن أي أدلة رسمية حول الانقطاع سوى بيان الشركة التي أكدت أنه "حادث تشغيلي" قيد التحقيق، مع تأكيد استمرار العمل على إعادة التيار بالكامل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment