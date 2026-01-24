ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول إلياس في أستراليا - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الفنان السوري ناصيف زيتون وزوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة ولادة طفلهما الأول، الذي اختارا له اسم "إلياس"، في مدينة سيدني الأسترالية بتاريخ 23 يناير 2026.



ونشرا الثنائي الخبر عبر إنستغرام بمقطع فيديو يظهر يد الرضيع الصغيرة، مع تدوين تاريخ الميلاد واسم المولود، وسط تفاعل واسع من المتابعين والزملاء في الوسط الفني.



رافق ناصيف زوجته خلال فترة الولادة، حيث أمضيا موسم الأعياد في سيدني بانتظار قدوم طفلهما، بينما كانت دانييلا قد وثقت الشهر التاسع من الحمل بصور مؤثرة، معلقة: "9 أشهر وأنا أحملك".



يُذكر أن اختيار اسم "إلياس" يأتي تكريماً لوالد ناصيف الراحل، وفق تصريحات سابقة للفنان خلال عام 2025، وقد أثار الخبر سعادة كبيرة لدى الجمهور الذي تفاعل مع هذه المناسبة العائلية الخاصة.

