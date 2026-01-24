جزيء غامض واحد يكشف عالماً خفياً داخل السرطان

MENAFN - Al-Bayan) كشف فريق بحثي بقيادة جيفري وانغ وهاني جودارزي في معهد آرك (مؤسسة بحثية غير ربحية في علوم الطب الحيوي مقرها بالو ألتو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية) عن اكتشاف جزيء RNA غامض في أورام سرطان الثدي يقود إلى فهم أعمق لبيولوجيا السرطان، ويوفر إمكانية متابعة المرض عبر اختبار دم بسيط.

بدأت القصة مع جزيء T3p، RNA صغير موجود في أورام سرطان الثدي لكنه غائب عن الأنسجة السليمة، ووُصف لأول مرة عام 2018.

أطلق ذلك رحلة بحثية استمرت ست سنوات لدراسة جزيئات RNA غير مشفرة أخرى تسمى oncRNAs) ) في أنواع متعددة من السرطان، لتحديد أيها يؤثر فعليا على نمو الأورام، واختبار إمكانية استخدامها لمتابعة المرض عبر الدم، وفقا لموقع scitechdaily.

أظهرت النتائج أن T3p ليس فريداً لسرطان الثدي فقط، فعند تحليل بيانات مشروع The Cancer Genome Atlas لأكثر من 32 نوع سرطان، اكتشف الباحثون نحو 260 ألف RNA صغير خاص بالسرطان، موجود في جميع الأورام لكنه غائب عن الأنسجة الطبيعية.

وأظهرت هذه الجزيئات أنماطاً مميزة لكل نوع سرطان؛ فعلى سبيل المثال، تختلف أنماط RNA في سرطان الرئة عن سرطان الثدي، باستخدام تقنيات التعلم الآلي، تمكن الفريق من تحديد نوع السرطان بدقة 90.9٪، وحافظت النتائج على دقة 82.1٪ في مجموعة اختبار مستقلة تضم 938 ورماً.

ولم تقتصر الاكتشافات على تحديد نوع السرطان، بل كشفت عن فروق داخل النوع نفسه، ففي سرطان الثدي، أنتجت الأورام القاعدية أنماط RNA تختلف عن الأورام اللمعية، ما يعكس الحالة الدقيقة للخلايا السرطانية، وتعمل هذه الجزيئات مثل رموز جزيئية رقمية تحدد هوية السرطان على مستويات متعددة، من النوع العام إلى السلوك الخلوي التفصيلي.

كما أظهرت التجارب الوظيفية على الفئران أن نحو 5٪ من هذه الـoncRNAs يمكنها تعزيز نمو الأورام وانتشارها.

دراستان مفصلتان على سرطان الثدي أظهرتا أن أحد الجزيئات يحفز التحول الظهاري-الميزانشيمي EMT، والآخر يفعّل جينات E2F لزيادة انقسام الخلايا، ما يؤدي إلى نمو أسرع وانتشار أكبر للأورام، وتطابقت هذه النتائج مع بيانات أورام المرضى، ما يعزز التأكيد على الدور الوظيفي لهذه الجزيئات.

الأكثر أهمية سريرياً، أن خلايا السرطان تفرز هذه الجزيئات في الدم، ما يتيح متابعة استجابة المرضى للعلاج، في دراسة شملت 192 مريضة ضمن تجربة I-SPY 2 للعلاج الكيميائي قبل الجراحة، أظهرت النتائج أن المرضى الذين بقي لديهم مستوى مرتفع من oncRNAs بعد العلاج كانوا أقل بقاءً بنحو أربع مرات، حتى بعد احتساب المؤشرات السريرية التقليدية.

يأمل الباحثون أن تتيح هذه الجزيئات الجديدة تطوير اختبارات دم دقيقة لمراقبة المرض المتبقي، واكتشاف الانتكاسات مبكرا، وتوجيه العلاج. ويجري التعاون حالياً مع شركة Exai Bio لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي قائمة على هذه الجزيئات للكشف المبكر وتصنيف السرطان.

ويشير الفريق إلى أن هذه الموارد مفتوحة المصدر، ما يتيح المجال لاكتشافات جديدة ودفع حدود علم السرطان في اتجاهات غير متوقعة.