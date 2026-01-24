مقلب "الساحرة" وضحكة عائلية تكشف وجهاً آخر للنجم نيمار

MENAFN - Al-Bayan) هل برونا بيانكاردي ساحرة؟ سؤال بريء أشعل لحظة عائلية طريفة، بعدما نجح نيمار في إقناع ابنته الصغيرة مافي بأن والدتها تمتلك قوى سحرية، لتتحول الدهشة إلى ضحك، والخوف إلى لعبة عفوية، انتهت بجري الطفلة نحوه بحثاً عن الأمان.



وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصة ((إكس)) ظهر نيمار بعيداً عن أضواء الملاعب وضغوط المنافسة كونه أباً مرحاً، يستمتع بوقته مع عائلته.



وكانت مافي مستلقية بجوار والدتها برونا بيانكاردي، قبل أن يهمس لها نيمار مازحاً بأن أمها ((ساحرة))، ثم يلوذ بالفرار، تاركاً الطفلة في حالة من الذهول المضحك.



ولحظات قليلة تحول فيها الخوف الطفولي إلى ضحكات ومطاردة مليئة بالحنان، في مشهد عفوي لم يكن الأول، الذي يظهر جانب نيمار المرح.



وأشارت صحيفة ((ماركا)) قبلها أنه فاجأ الجماهير خلال مشاركته في ((دوري الملوك)) ضمن لعبة الإجابات الخطأ، حين ابتكر شخصية وهمية باسم كيلفن ليباو، وقدم نفسه كونه لاعباً أرجنتينياً بإجابات وحركات غير متوقعة، مؤكداً أن إبداعه لا يقتصر على كرة القدم فقط.



ويدافع نيمار عن ألوان نادي سانتوس البرازيلي، ملتزماً تماماً بمسيرته مع الفريق، وكانت آخر مباراة رسمية له في 7 ديسمبر 2025، حين قاد فريقه للفوز على كروزيرو بثلاثية نظيفة، مشاركاً طوال التسعين دقيقة.



ورغم حاجته لإجراء عملية جراحية في غضروف الركبة اليسرى فضل تأجيلها حتى نهاية الموسم، موازناً بين حس المسؤولية ومتعة اللعب، وخضع للعملية الجراحية في 22 ديسمبر الماضي، ليبدأ بعدها رحلة التعافي.



ورغم الإصابة يعكس هذا الفيديو العائلي الخفيف روحاً إيجابية واضحة، وحالة بدنية ونفسية جيدة، تؤكد أن نيمار بعيداً عن المنافسة لا يزال يستمتع بالحياة كونه أباً قبل أن يكون نجماً عالمياً.