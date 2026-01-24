ترينيتي رودمان اللاعبة الأعلى أجراً في العالم بين المجد وظل الأب

MENAFN - Al-Bayan) في عالم اعتاد أن تكتب فيه الحكايات الكبيرة من رحم المعاناة، تقف ترينيتي رودمان (23 عاماً)، كأحد أكثر النماذج تعبيراً عن ذلك التناقض، بعدما أصبحت نجمة كرة القدم الأمريكية رسمياً اللاعبة الأعلى أجراً في تاريخ كرة القدم النسائية، بعد أن جددت عقدها مع نادي واشنطن سبيريت حتى عام 2028، في إنجاز غير مسبوق، يحمل خلفه قصة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.وبحسب ما أكده وكيل أعمالها مايك سينكوفسكي لشبكة ((إسبن))، فإن العقد الجديد تتجاوز قيمته مليون دولار سنوياً، ليضع رودمان على قمة هرم الأجور العالمية في كرة القدم النسائية، في خطوة أنهت شهوراً من الجدل حول قدرة الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات، على الاحتفاظ بنجومه، في ظل قيود مالية صارمة وإغراءات أوروبية متزايدة.



إدمان الفوضى



ولكن ما يجعل القصة أكثر لفتاً للانتباه، أن اللاعبة الأعلى أجراً في العالم هي ابنة دينيس رودمان، أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، والذي ارتبط اسمه بالنجومية الصاخبة، والحياة الفوضوية، والقرارات المثيرة، أكثر مما ارتبط بدور الأب.



وفي اعتراف صادم، فتحت ترينيتي قلبها خلال ظهورها في بودكاست ((اتصل بوالدها))، قائلة بوضوح: ((إنه ليس أباً، ربما بالدم فقط، لكن لا شيء أكثر من ذلك))، وتتحدث رودمان عن طفولة مضطربة، حاولت خلالها العيش مع والدها، لكنها وجدت نفسها وسط حفلات يومية ونمط حياة لم يكن مناسباً لطفلين.

درع حقيقي



وانفصلت والدتها، ميشيل موير، عن دينيس رودمان عام 2012، وفي العام نفسه توقف عن إعالة الأسرة مالياً، لتبدأ الأم رحلة شاقة في حماية ابنتيها من الفوضى، وتصف ترينيتي والدتها بأنها الدرع الحقيقية في حياتها، والمرأة التي بذلت كل ما بوسعها لتوفير الاستقرار، بعيداً عن أضواء شهرة لم تكن دائماً رحيمة.



ومن أكثر الذكريات إيلاماً في حياة ترينيتي، تلك التي تعود إلى عام 2021، عندما ظهر والدها فجأة في إحدى مباريات الأدوار الإقصائية للدوري، ولم تكن قد سمعت عنه منذ شهور، لتتحول المفاجأة إلى عبء نفسي ثقيل في لحظة كان يفترض أن تكون من أسعد محطات مسيرتها.



ولاحقاً، وبعد خلاف علني على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب دينيس رودمان: ((أنا آسف لأنني لم أكن الأب الذي تمنيته، لكنني حاولت، وسأستمر في المحاولة ولن أتوقف أبداً))، وذلك في كلمات لم تمح الماضي، لكنها كشفت عمق الفجوة بين اسم صنع الأساطير في السلة، وابنة صنعت نفسها بعيداً عن ظله.



نقطة تحول تاريخية



ولم يكن عقد ترينيتي مجرد اتفاق مالي، بل نقطة تحول في تاريخ الدوري، ومع سقف رواتب لا يتجاوز 3.5 ملايين دولار للفريق الواحد بحلول 2026، بدا الاحتفاظ بها شبه مستحيل، خصوصاً أمام عروض مغرية من إنجلترا.



ولكن ما عرف إعلامياً بـ ((مسلسل رودمان))، أجبر الدوري على التحرك، فتم إقرار قاعدة جديدة تسمح للفرق بتجاوز سقف الرواتب بمقدار مليون دولار إضافي من أجل استقطاب والاحتفاظ باللاعبات ذوات التأثير الكبير.



وعلقت ميشيل كانغ، مالكة نادي واشنطن سبيريت، قائلة: ((ترينيتي لاعبة من جيلها، لكنها قبل كل شيء تمثل مستقبل هذا النادي ومستقبل كرة القدم النسائية، وهذه الاتفاقية تعكس إيماننا بأن المواهب المتميزة تستحق التزاماً متميزاً)).



ومن جانبها، عبرت رودمان عن سعادتها بالاستمرار مع سبيريت، قائلة: ((جعلت واشنطن موطني، وفريق سبيريت عائلتي، وكنت أعلم أن هذا هو المكان الذي أريد أن أبدأ فيه الفصل التالي من مسيرتي، وأنا فخورة بما حققناه منذ موسمي الأول، ومتحمسة للمستقبل، ونطمح للفوز بالألقاب ورفع مستوى الأداء، وأتطلع لمواصلة هذه الرحلة مع زميلاتي وأفضل جماهير في الدوري)).

وبعد وصول الفريق إلى نهائيات الدوري في الموسمين الماضيين، تبدو ترينيتي رودمان أكثر من مجرد نجمة صاعدة، إنها رمز لجيل جديد، يكتب قصته بقدمه، لا باسم والده.