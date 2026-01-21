ثلاثي ريال مدريد يرد اعتباره في ليلة دوري الأبطال

MENAFN - Al-Bayan) استعاد ثلاثي ريال مدريد مكانته أمام جماهيره في ليلة أوروبية خاصة، بعدما حول صافرات الاستهجان التي لاحقته مؤخرًا إلى تصفيق وهتافات، خلال المواجهة التي جمعت الفريق الملكي بموناكو في دوري أبطال أوروبا.

وجاء رد الاعتبار داخل الملعب، حيث قدم ريال مدريد واحدة من أقوى مبارياته القارية هذا الموسم، مكتسحًا موناكو بسداسية مقابل هدف، في فوز أعاد الهيبة الأوروبية وأكد قدرة الفريق على النهوض تحت الضغط.

وتحولت الأنظار إلى الثلاثي الذي كان في مرمى الانتقادات خلال الأسابيع الماضية، وهو فينيسيوس وبيلينغهام وفالفيردي، بعدما تعرض لصافرات جماهير ((سانتياغو برنابيو)) بسبب تذبذب المستوى وتراجع النتائج محليًا، قبل أن يفرض نفسه بقوة في ليلة دوري الأبطال.

وقاد فينيسيوس العرض الهجومي بأداء مميز، بعدما صنع ثلاث تمريرات حاسمة بفضل تحركاته السريعة وقدرته على كسر الخطوط، قبل أن يختتم تألقه بتسجيل هدف، في رسالة مباشرة تؤكد شخصيته القوية تحت الضغوط.

وسجل جود بيلينغهام حضوره المعتاد في المواعيد الكبرى، بإحرازه هدفًا مهمًا عكس قراءته المميزة للعب وتمركزه الذكي داخل منطقة الجزاء، إلى جانب دوره في ربط الخطوط وفرض إيقاع اللعب.

وبرز فالفيردي كأحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما جمع بين القوة البدنية والفنية، وصنع هدفين ساهما بشكل مباشر في الانتصار العريض، مع ضغط متواصل منح ريال مدريد تفوقًا واضحًا في وسط الملعب.