تجاهل خيارين أوروبيين شرط الانضمام.. منتخب مصر يترقب موقف محترف إسبانيا

MENAFN - Al-Bayan) يترقب منتخب مصر حسم ملف انضمام أحد محترفي الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة، في ظل انتظار القرار النهائي للاعب بشأن اختياره الدولي، بعد أن بات تجاهل خيارين أوروبيين شرطًا أساسيًا لارتداء قميص الفراعنة.

وينتظر منتخب مصر رد هيثم حسن اللاعب المحترف في صفوف ريال أوفييدو، والذي يمتلك أكثر من جنسية، تتيح له تمثيل أكثر من منتخب على الصعيد الدولي، وهو ما أرجأ حسم موقفه حتى الآن.

وأكدت مصادر مطلعة أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أبدى رغبة واضحة في ضم اللاعب، ضمن خطة تدعيم صفوف المنتخب بعناصر محترفة في أوروبا، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وتحرك إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب المصري، للتواصل مع هيثم حسن خلال الفترة الماضية، ونقل له رغبة الجهاز الفني في انضمامه.

وتابعت لجنة متابعة اللاعبين مزدوجي الجنسية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم تطور موقف اللاعب، إلا أن قراره النهائي لم يحسم، في ظل استمرار المفاضلة بين الخيارات المتاحة أمامه.

وشددت المصادر على أن اللاعب لم يطلب أي مقابل مادي نظير تمثيل منتخب مصر، وأن الأمر يرتبط فقط برغبته الشخصية وتحديد مستقبله الدولي خلال المرحلة المقبلة.