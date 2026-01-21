  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تجاهل خيارين أوروبيين شرط الانضمام.. منتخب مصر يترقب موقف محترف إسبانيا

تجاهل خيارين أوروبيين شرط الانضمام.. منتخب مصر يترقب موقف محترف إسبانيا

2026-01-21 07:12:08
(MENAFN- Al-Bayan) يترقب منتخب مصر حسم ملف انضمام أحد محترفي الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة، في ظل انتظار القرار النهائي للاعب بشأن اختياره الدولي، بعد أن بات تجاهل خيارين أوروبيين شرطًا أساسيًا لارتداء قميص الفراعنة.

وينتظر منتخب مصر رد هيثم حسن اللاعب المحترف في صفوف ريال أوفييدو، والذي يمتلك أكثر من جنسية، تتيح له تمثيل أكثر من منتخب على الصعيد الدولي، وهو ما أرجأ حسم موقفه حتى الآن.

وأكدت مصادر مطلعة أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أبدى رغبة واضحة في ضم اللاعب، ضمن خطة تدعيم صفوف المنتخب بعناصر محترفة في أوروبا، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وتحرك إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب المصري، للتواصل مع هيثم حسن خلال الفترة الماضية، ونقل له رغبة الجهاز الفني في انضمامه.

وتابعت لجنة متابعة اللاعبين مزدوجي الجنسية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم تطور موقف اللاعب، إلا أن قراره النهائي لم يحسم، في ظل استمرار المفاضلة بين الخيارات المتاحة أمامه.

وشددت المصادر على أن اللاعب لم يطلب أي مقابل مادي نظير تمثيل منتخب مصر، وأن الأمر يرتبط فقط برغبته الشخصية وتحديد مستقبله الدولي خلال المرحلة المقبلة.

MENAFN21012026000110011019ID1110630063

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث