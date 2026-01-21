من قصة فرش الأسنان لخطف أنظار أوروبا.. ماذا تعرف عن بودو غليمت المغمور قاهر مانشستر سيتي؟

MENAFN - Al-Bayan) عاد فريق بودو غليمت النرويجي لخطف الأنظار في أوروبا بعدما حقق واحدة من أكبر المفاجآت بفوزه على مانشستر سيتي 3-1، في أول مشاركة للفريق النرويجي المغمور في دوري أبطال أوروبا.ويعد الفوز هو الأول لبودو غليمت في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد أن تأهل للبطولة القارية لأول مرة في تاريخه عقب أربع محاولات فاشلة، كما أنه الانتصار الأول له على فريق إنجليزي في البطولات الأوروبية.وشكل إسقاط مانشستر سيتي في ليلة جعلت أوروبا تلتفت من جديد إلى الفريق، بعدما عاد إلى الواجهة عقب أن شكل رعباً لفرق أوروبا الكبرى خاصة في الموسم الماضي عندما وصل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.ولمن لا يعرف فريق بودو غليمت، ورغم أنه ناد مغمور في أوروبا، إلا أنه تأسس عام 1916، ويتواجد في أقصى الشمال من القارة العجوز على بعد 200 كلم من القطب الشمالي، ولم يكن أحد يتخيل أن اسمه سيعرف يوماً ما في جميع أنحاء القارة الأوروبية.



ويلقب نادي بودو غليمت بـ((سندريلا الشمال)) أو ((قصة سندريلا)) لأنه فريق صغير نشأ ذاتياً في بلدة نائية في القطب الشمالي، وصعد من الدرجة الثانية في كرة القدم النرويجية ليهزم عمالقة أوروبا، إذ تمكن من الصعود إلى الدرجة الأولى عام 2017 وبعدها بدأ في تحقيق الإنجازات والألقاب بعد مرور قرن على إنشائه، حيث انتظر الفريق نحو 104 أعوام ليحقق أول بطولة دوري في تاريخه عام 2020، ثم كرر الإنجاز في 2021، قبل أن يفرض هيمنته مجدداً عامي 2023 و2024، منهياً سيطرة تاريخية لأندية كبرى في النرويج مثل روزنبورغ ومولده التي دامت طويلاً.



واختير اسم ((غليمت)) وهي كلمة نرويجية تعني ((وميض)) بشكل رمزي، وبعد أكثر من قرن، أصبح الاسم يبدو وكأنه نبوءة، فقد تحول ذلك الوميض القادم من الشمال إلى شفق قطبي مبهر، إذ منذ بدايته، أصبح النادي مصدر فخر لمنطقة نوردلاند النائية. وشكل مشجعوه هويتهم الفريدة بقمصان وأعلام صفراء، والأهم من ذلك كله، فرش أسنان صفراء، والتي أصبحت رمزاً غير متوقع في مدرجات ملعب أسبميرا.

وتعود قصة فرش الأسنان إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما لم يكن لدى أحد المشجعين أداة يستخدمها في الهتافات، فرفع فرشاة أسنان، ولاحظت إحدى شركات فرش الأسنان ذلك، فأرسلت إليه فرشاة صفراء كبيرة الحجم، مما رسخ أحد أغرب تقاليد كرة القدم التي ميزت النادي النرويجي.



ولم يكن مانشستر سيتي أول ضحية من الكبار الذي يسقط على يد غليمت، إذ بدأت أوروبا معرفة ذلك الاسم في عام 2021 حين فاجأ روما الإيطالي في دوري المؤتمر الأوروبي بهزيمة ساحقة 6-1، وهي النتيجة التي دوت أصدائها في أرجاء العالم.

بعدها أثبت لاعبو النادي الأصفر أنهم أكثر بكثير من مجرد ظاهرة عابرة في الشمال، حيث نجح النادي في عام 2024 في تحقيق إنجاز تاريخي كأول فريق نرويجي يصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، وهزم فرقاً مثل أولمبياكوس اليوناني ولاتسيو الإيطالي، وبورتو البرتغالي، وبيشكتاش التركي.



وفي الموسم الحالي، وبعد التأهل لأول مرة إلى مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، نجح الفريق في أن يواصل قصته الفريدة، وبخاصة على ملعبه أسبميرا الذي أصبح مرعباً لكل فرق أوروبا، وتعادل مع توتنهام الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني، بينما هزم من يوفنتوس وموناكو وغلطة سراي، قبل أن يحقق انتصاره الأول في ليلة تاريخية على حساب مانشستر سيتي.