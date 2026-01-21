المنظمة الدولية للحماية المدنية تمنح فهد اليوسف وسام الآمر الدولي

أمين عام «ICDO»: التكريم يعكس مكانة الكويت المرموقة دولياً في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني

في تقدير دولي رفيع المستوى، منحت المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني (ICDO) النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وسام الآمر الدولي، وهو أرفع الأوسمة التي تمنحها المنظمة.

ويأتي هذا التكريم تقديرا لدوره القيادي وجهوده البارزة في دعم منظومة الحماية المدنية وتعزيز مفاهيم الأمن والسلامة ورفع جاهزية مؤسسات الدولة لمواجهة الطوارئ والأزمات وفقا لأعلى المعايير الدولية إلى جانب دعمه المتواصل لقوة الإطفاء العام وما حققته من إنجازات نوعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقام الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني (ICDO) أرغوج كالانتارلي بتقليد النائب الأول الوسام ومنحه الشهادة التقديرية بحضور اللواء طلال الرومي رئيس قوة الإطفاء العام.

وأكد الأمين العام أن هذا التكريم يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت دوليا في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، مشيرا إلى أن إنجازات قوة الإطفاء العام وتعزيز التعاون والمشاريع الثنائية مع المنظمة أسهمت في ترسيخ هذه المكانة إقليميا ودوليا.

كما جرى بحث أوجه التعاون المشترك في الموضوعات المتعلقة بالحماية المدنية والدفاع المدني.