المنظمة الدولية للحماية المدنية تمنح فهد اليوسف وسام الآمر الدولي

المنظمة الدولية للحماية المدنية تمنح فهد اليوسف وسام الآمر الدولي
أمين عام «ICDO»: التكريم يعكس مكانة الكويت المرموقة دولياً في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني
في تقدير دولي رفيع المستوى، منحت المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني (ICDO) النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وسام الآمر الدولي، وهو أرفع الأوسمة التي تمنحها المنظمة.
ويأتي هذا التكريم تقديرا لدوره القيادي وجهوده البارزة في دعم منظومة الحماية المدنية وتعزيز مفاهيم الأمن والسلامة ورفع جاهزية مؤسسات الدولة لمواجهة الطوارئ والأزمات وفقا لأعلى المعايير الدولية إلى جانب دعمه المتواصل لقوة الإطفاء العام وما حققته من إنجازات نوعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقام الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني (ICDO) أرغوج كالانتارلي بتقليد النائب الأول الوسام ومنحه الشهادة التقديرية بحضور اللواء طلال الرومي رئيس قوة الإطفاء العام.
وأكد الأمين العام أن هذا التكريم يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت دوليا في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، مشيرا إلى أن إنجازات قوة الإطفاء العام وتعزيز التعاون والمشاريع الثنائية مع المنظمة أسهمت في ترسيخ هذه المكانة إقليميا ودوليا.
كما جرى بحث أوجه التعاون المشترك في الموضوعات المتعلقة بالحماية المدنية والدفاع المدني.
