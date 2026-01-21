  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الارتباط العسكري ل PNN: خصصنا الرقم المجاني 163 لمتابعة اوضاع جنوب الخليل على مدار 24 ساعة

2026-01-21 07:05:56
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN/ اعلن جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني عن تخصيص رقم اتصال مجاني للمواطنين للابلاغ عن اي ازمات يتعرضون لها جراء استمرار جيش الاحتلال الاسرائيلي بعملياته العسكرية ضد اهلما في منطقة جبل جوهر جنوب مدينة الخليل.

وقال جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني انه وبناء على تعليمات اللواء ناصر البوريني قائد الارتباط العسكري الفلسطيني ونظرا للأحداث الأمنية التي تمر بها محافظة الخليل وخاصة المنطقة الجنوبية جبل جوهر فان ضباط وجنود ومكتب الارتباط العسكري الفلسطيني في محافظة الخليل يعملون على مدار 24 ساعة في خدمة الوطن والمواطن من خلال الارقام التاليه الاتصال المجاني 163 او بالامكان الاتصال على رقم موبايل 0569000229.

واكد جهاز الارتباط العسكري انه يتابع قضايا و واقع المواطنين في منطقة جبل جوهر منذ بدء العمليات العسكرية ضد ابناء شعبنا وانه يبذل جهود كبيرة من اجل التخفيف من معاناتهم.

وكان الارتباط العسكري الفلسطيني بالخليل قد قال في وقت سابق ل ل PNN انه قد تم الترتيب مع الارتباط العسكري الاسرائيلي على أنه سيتم فتح المحلات التجارية والمخابز والصيدليات من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الخامسة مساءا في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل "جيل جوهر".

كما سيتم السماح للمواطنين بالدخول والخروج من المنطقة ذاتها من الساعة الخامسة وحتى الساعة الثامنة مساء.

