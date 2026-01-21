الارتباط العسكري ل PNN: خصصنا الرقم المجاني 163 لمتابعة اوضاع جنوب الخليل على مدار 24 ساعة
وقال جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني انه وبناء على تعليمات اللواء ناصر البوريني قائد الارتباط العسكري الفلسطيني ونظرا للأحداث الأمنية التي تمر بها محافظة الخليل وخاصة المنطقة الجنوبية جبل جوهر فان ضباط وجنود ومكتب الارتباط العسكري الفلسطيني في محافظة الخليل يعملون على مدار 24 ساعة في خدمة الوطن والمواطن من خلال الارقام التاليه الاتصال المجاني 163 او بالامكان الاتصال على رقم موبايل 0569000229.
واكد جهاز الارتباط العسكري انه يتابع قضايا و واقع المواطنين في منطقة جبل جوهر منذ بدء العمليات العسكرية ضد ابناء شعبنا وانه يبذل جهود كبيرة من اجل التخفيف من معاناتهم.
وكان الارتباط العسكري الفلسطيني بالخليل قد قال في وقت سابق ل ل PNN انه قد تم الترتيب مع الارتباط العسكري الاسرائيلي على أنه سيتم فتح المحلات التجارية والمخابز والصيدليات من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الخامسة مساءا في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل "جيل جوهر".
كما سيتم السماح للمواطنين بالدخول والخروج من المنطقة ذاتها من الساعة الخامسة وحتى الساعة الثامنة مساء.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment