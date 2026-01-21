  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الاحتلال يجبر مواطنا على إخلاء منزله في يعبد

2026-01-21 07:05:56
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN- أجبرت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، مواطنا على إخلاء منزله في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال أبلغت المواطن باسم أبو بكر وعائلته وأولاده بإخلاء منزلهم المكون من أربعة طوابق، وأعطوه مهلة حتى الثانية من مساء اليوم.

يُذكر أن الاحتلال يتخذ من قرابة ١١ منزلاً في يعبد ثكنات عسكرية منذ ما يقارب الثمانين يوماً.

