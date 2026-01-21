الاحتلال يجبر مواطنا على إخلاء منزله في يعبد

403
الاحتلال يجبر مواطنا على إخلاء منزله في يعبد
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN- أجبرت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، مواطنا على إخلاء منزله في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال أبلغت المواطن باسم أبو بكر وعائلته وأولاده بإخلاء منزلهم المكون من أربعة طوابق، وأعطوه مهلة حتى الثانية من مساء اليوم.
يُذكر أن الاحتلال يتخذ من قرابة ١١ منزلاً في يعبد ثكنات عسكرية منذ ما يقارب الثمانين يوماً.
