ارتفاع العائد على سندات الخزانة اليابانية ذات الأجل فائق الطول

MENAFN - Al-Bayan) ">استمر تراجع السندات اليابانية اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى ارتفاع العوائد عليها إلى مستويات قياسية، فيما يشير إلى عدم ترحيب المستثمرين بعرض رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الانتخابي بخفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العائد على السندات اليابانية أجل 40 عاماً ارتفع إلى 4% وهو أعلى مستوى له منذ طرح هذه السندات لأول مرة في 2007، وهو أطول أجل للسندات اليابانية منذ أكثر من 3 عقود. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 و40 عاماً بأكثر من 25 نقطة أساس. وأكد الطلب الضعيف على السندات لأجل 20 عاماً في وقت سابق المخاوف الأوسع نطاقاً بشأن الإنفاق الحكومي والتضخم في اليابان.

ويترقب المستثمرون تحركات اليابان التي قد تمتد إلى الأسواق العالمية وسط توقعات باستمرار التقلبات في تداولات طوكيو قبيل الانتخابات المبكرة التي حددتها تاكايتشي في 8 فبراير المقبل.

قال يوكي فوكوموتو، كبير الباحثين الماليين في معهد أبحاث إن.إل.آي ((لا يوجد مصدر تمويل واضح لخفض ضريبة المبيعات وتتوقع الأسواق أن يتم تمويله من خلال إصدار سندات حكومية.. إن سوق السندات بمثابة مؤشر مبكر لحالة السوق، وعلى الرغم من رد فعل السوق، لم يصدر أي بيان من الحكومة للرد. ومن وجهة نظر المستثمر، من الصعب تصور سيناريو يكون فيه شراء السندات منطقياً)). مع خفض الضرائب.

ويمثل الارتفاع الحاد في العائد تحولاً يشهده سوق السندات اليابانية، حيث ساهمت سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في إبقاء العوائد أقل بكثير من نظيراتها العالمية. وقد تجاوز عائد السندات اليابانية أجل 30 عاماً عائد السندات الألمانية للمدة نفسها، والذي يبلغ حوالي 3.5%. يتم تسعير السندات اليابانية باستخدام العائد البسيط، بينما تستخدم الأعراف الدولية في السوق عادة العائد المركب.

وقال ماساهيكو لو، كبير محللي أدوات الاستثمار ذات الدخل الثابت في شركة ستيت ستريت لإدارة الاستثمار: ((إن عائد السندات أجل 40 عاماً الذي يتجاوز 4% -وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، ويتجاوز بكثير عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل- يوفر قيمة جذابة بشكل متزايد لكل من المستثمرين المحليين والأجانب على المدى الطويل، لا سيما عند التحوط من تقلبات العملة، حيث يكون ارتفاع العائد كبيراً)).

وأدى الارتفاع الحاد في العائد إلى جعل سوق السندات اليابانية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، الذين يستحوذون الآن على نحو 65% من معاملات السندات الحكومية اليابانية النقدية الشهرية، وفقاً لبيانات رابطة تجار الأوراق المالية اليابانية.