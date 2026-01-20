سوق دبي العقاري 2026.. ما الأسئلة التي يطرحها المستثمرون العالميون اليوم؟

MENAFN - Al-Bayan) ">أنهت دبي عام 2025 بأقوى أداء سكني في تاريخها، لكن بعيداً عن الأرقام الرئيسية شهدت بنية السوق نفسها تحولاً واضحاً، واستناداً إلى بيانات تقرير بترهومز لسوق دبي السكني للسنة المالية 2025 نستعرض أبرز الأسئلة التي يطرحها المستثمرون والمؤسسات العالمية حالياً، مع الإجابات التي يقدمها الواقع الرقمي للسوق:

- لماذا لم تتبع دبي التباطؤ الذي شهدته أسواق عقارية عالمية أخرى؟

لأن الطلب في دبي كان هيكلياً (عوامل ثابتة وطويلة الأمد) أكثر منه دورياً (موجة مؤقتة أو ظرف اقتصادي عابر)، فقد حافظ النشاط على وتيرته طوال عام 2025 دون ذروات مؤقتة أو تراجعات موسمية، وسجل السوق نحو 215 ألف صفقة مبيعات بقيمة 682 مليار درهم، منها 141 مليار درهم في الربع الرابع وحده، ما يعكس عمقاً حقيقياً في الطلب وليس موجة قصيرة الأجل، كما بقي الطلب متوزعاً على مختلف الفئات السعرية وأنواع العقارات، ما عزز متانة السوق.

أي نوع من العقارات يتمتع بأعلى مستويات السيولة؟

تتركز السيولة بشكل رئيسي في الوحدات السكنية الصغيرة، فقد شكلت الشقق من فئة الاستوديو وغرفة وغرفتين 77 % من إجمالي الصفقات، فيما وقعت 72 % من المعاملات ضمن النطاق السعري بين 500 ألف و3 ملايين درهم، حيث تكون القدرة على التأجير، وسهولة التمويل، وسرعة إعادة البيع أعلى.

هل هيمنة البيع على الخريطة تمثل إشارة خطر؟

ليس بالصيغة الحالية، فقد سجلت المشاريع على الخريطة 132 ألف صفقة بقيمة 286 مليار درهم، في حين حقق السوق الثانوي 262 مليار درهم عبر 71 ألف صفقة، ويشير هذا التوازن إلى سوق ثنائي المسار لكنه متماسك، حيث يحد النشاط القوي في إعادة البيع من مخاطر التسليم المرتفعة.

هل الأسعار ما زالت ترتفع أم بدأت بالتراجع؟

الأسعار ما زالت ترتفع ولكن بوتيرة أكثر هدوءاً، فقد ارتفع متوسط الأسعار بنسبة 12% على أساس سنوي، ليصل إلى 1,673 درهماً للقدم المربعة، ما يعكس مرحلة تهدئة دون تصحيح، ويسمح بتوازن أفضل بين الأسعار والإيجارات ومستويات الدخل والتمويل.

ماذا يعني عودة الشراء المعتمد على التمويل العقاري؟

يمثل ذلك مؤشراً قوياً على الثقة والالتزام طويل الأجل، ففي عام 2025 كانت 52% من الصفقات ممولة عبر الرهون العقارية، متجاوزة عمليات الشراء النقدي، ما يعكس ارتفاع مشاركة المستخدمين النهائيين واستعدادهم للاحتفاظ بالعقار عبر دورات السوق المختلفة.

هل الوقت مناسب للشراء أم أن السوق بلغ ذروته؟

لم يصل السوق إلى الذروة، بل انتقل إلى مرحلة نمو أكثر استدامة، فالارتفاع السنوي البالغ 12% يشير إلى تراجع الزخم السريع دون انعكاس الاتجاه، وهي مرحلة تاريخياً ما تكون مواتية للمستثمرين الباحثين عن الدخل، والعوائد المستقرة أكثر من المضاربين.

ما مخاطر المعروض الزائد في 2026؟

المخاطر مرتبطة بالموقع والفئة السعرية، وليست عامة على السوق، فرغم توقع تسليم عدد أكبر من الشقق في 2026 يبقى الطلب مدعوماً بنمو سكاني يتجاوز 5%، ونشاط تأجيري قياسي، وقدرة امتصاص قوية في الفئات المتوسطة، خصوصاً في المجتمعات الناضجة والمواقع المدروسة.

ما العوائد التي يحققها المستثمرون في دبي حالياً؟

لا تزال العوائد في دبي أعلى مقارنة بالمدن العالمية الكبرى مثل لندن وهونغ كونغ وسنغافورة، لا سيما في الشقق المتوسطة، والمنازل المتلاصقة في المواقع الجيدة، ومع تباطؤ نمو الأسعار بات الدخل الإيجاري عاملاً أكثر مركزية في قرارات الاستثمار.