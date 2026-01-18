السنغال.. هدوء "مرعب" قبل نهائي "الكان"

MENAFN - Al-Bayan) تقدم منتخب السنغال إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بثبات، مدعومًا بحالة من الهدوء والثقة، وصفها أسطورة الكرة السنغالية الحاج ضيوف بـ((المرعبة))، قبل مواجهة المغرب، مساء الأحد، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وأكد الحاج ضيوف، في تصريحات لوسائل إعلام سنغالية، أن لاعبي ((أسود التيرانغا)) يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع ضغط النهائيات، مشددًا على أن الحضور الجماهيري لا يشكل مصدر قلق للفريق، قائلاً: ((لا أخشى الجماهير المغربية، إذا نجحنا في الفوز في كينشاسا، فبإمكاننا الفوز في أي مكان)).

وجاءت تصريحات ضيوف عقب أيام شهدت توترًا خارج المستطيل الأخضر، بعدما أصدر الاتحاد السنغالي بيانًا انتقد فيه بعض الجوانب التنظيمية للبطولة، قبل أن يقرر اللاعبون والجهاز الفني طي الصفحة، والتركيز الكامل على المباراة النهائية.

ودعا ضيوف الجماهير السنغالية إلى التحلي بالهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، مؤكدًا أن المباراة، مهما بلغت أهميتها، تبقى مواجهة كروية تنتهي داخل الملعب، قائلاً: ((من لا يستطيع الحضور إلى المدرجات، فليبق في منزله وينتظر التتويج، الأهم هو الحفاظ على الروح الرياضية، وبعدها سنظل إخوة مع المغاربة)).

واستحضر أسطورة السنغال تجارب سابقة خاضها المنتخب في ظروف صعبة، مشيرًا إلى مباراة الكونغو الديمقراطية في كينشاسا، التي اعتبرها اختبارًا حقيقيًا لشخصية اللاعبين، حيث قال: ((ما عاشه اللاعبون هناك لا يمكن أن يتكرر بسهولة، هؤلاء معتادون على اللعب تحت أقصى درجات الضغط)).

وأشاد ضيوف بعقلية الجيل الحالي، معتبرًا أن المنتخب يعشق هذا النوع من المباريات الكبرى، مستشهدًا بمواجهات تاريخية أمام منتخبات من وزن البرازيل وإنجلترا، مضيفًا: ((هؤلاء اللاعبون الشباب يلعبون باستمرار في أعلى المستويات، والتفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق)).

وأشاد بدكة بدلاء السنغال، مؤكدًا أن عمق التشكيلة يمثل عنصر قوة إضافي في النهائي، مضيفًا: ((البدلاء كأنهم منتخب آخر، بموهبة وهدوء لا يقلان عن أي منتخب في القارة)).

ويخوض منتخب السنغال النهائي القاري الليلة سعيًا للتتويج باللقب الثاني في تاريخه، بعدما حجز مقعده في المباراة النهائية بالفوز على منتخب مصر بهدف دون رد، فيما بلغ المنتخب المغربي النهائي بعد تجاوزه نيجيريا بركلات الترجيح.