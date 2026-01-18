الملك يستقبل رئيس الوزراء القطري

الملك يستقبل رئيس الوزراء القطري
خبرني - استقبل الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وركز اللقاء الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على العلاقات الأخوية الوطيدة بين الأردن ودولة قطر وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات، لا سيما من خلال اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة.
كما تناول اللقاء مجمل المستجدات في الإقليم، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة ويضمن احترام سيادة الدول العربية ويحقق الاستقرار في المنطقة.
وأشاد جلالة الملك بجهود قطر في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا ضرورة ضمان تنفيذ جميع مراحل اتفاق إنهاء الحرب، ومحذرا من خطورة الإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى قطر زيد اللوزي، والسفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، والوفد المرافق للضيف.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment