لجنة الانتخابات المركزية تفتح باب اعتماد الصحفيين وهيئات الرقابة لتغطية الانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات المركزية تفتح باب اعتماد الصحفيين وهيئات الرقابة لتغطية الانتخابات المحلية
وأوضحت اللجنة في بيانها، أن فتح باب اعتماد هيئات الرقابة يهدف إلى تنظيم عملية الرقابة على الانتخابات المحلية وضمان نزاهتها وشفافيتها، مشيرة إلى أن استقبال طلبات اعتماد الهيئات الأهلية سيبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 كانون الثاني 2026، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 نيسان 2026.
وبينت اللجنة أن من أبرز شروط اعتماد هيئات الرقابة المحلية أن تكون فلسطينية أهلية غير حكومية وغير ربحية، ومسجلة رسميا لدى الجهات المختصة، وتتمتع بالاستقلالية التنظيمية والمالية، وغير مرتبطة بأي حزب سياسي أو قائمة انتخابية أو مرشح، أو بأي جهة حكومية أو أمنية، على أن تكون أهدافها وأنشطتها مرتبطة بتعزيز الديمقراطية أو الحكم الرشيد أو حقوق الإنسان أو الرقابة على الانتخابات، مع ضرورة الالتزام بتدريب مراقبيها وفق الإطار القانوني وقواعد السلوك المعتمدة.
من جهة أخرى، أكدت لجنة الانتخابات المركزية حرصها على تسهيل عمل الصحفيين والصحفيات والتعاون معهم لتغطية الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم السبت الموافق 25 نيسان 2026، بأقصى درجات المهنية والموضوعية والدقة، وضمن مبادئها في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتقديم صورة مشرفة عن التجربة الديمقراطية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالصحفيين والمؤسسات الإعلامية، أعلنت اللجنة فتح باب الاعتماد اعتبارا من يوم الأحد 18 كانون الثاني 2026 وحتى نهاية يوم الأحد 19 نيسان 2026، على أن يتم تقديم الطلبات ومرفقاتها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للجنة.
وحول فئات الاعتماد قالت اللجنة في بيانها إنها تشمل: المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، وشركات الإنتاج الإعلامي، ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الصحفيين المستقلين المحليين والدوليين وفق شروط وضوابط مهنية، حيث تمنح اللجنة للصحفيين المعتمدين بطاقات اعتماد تسهل عملهم خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، بداية من الحصول على المعلومات والبيانات الصحفية، وإجراء المقابلات، والدخول إلى المقرات والمراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع.
وأشارت إلى أنه فور اعتماد الصحفيين يتم طباعة بطاقات الاعتماد، مؤكدة ضرورة التزام الصحفيين المعتمدين بمدونة قواعد السلوك الصحفي خلال تغطية كافة مراحل العملية الانتخابية، وعدم الجمع بين صفة الصحفي وصفة المراقب أو وكيل أي حزب أو قائمة انتخابية.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنظيم انتخابات محلية نزيهة وشفافة، داعية مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى المشاركة الفاعلة في الرقابة والتغطية المهنية، بما يعزز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.
ودعت اللجنة الجهات ذات العلاقة إلى التواصل معها عبر مقرها في مدينة البيرة أو من خلال أرقام الهاتف المعلنة على موقعها الإلكتروني، مؤكدة جاهزية طواقمها لتقديم المعلومات والدعم اللازمين.
