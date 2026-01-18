لجنة الانتخابات المركزية تفتح باب اعتماد الصحفيين وهيئات الرقابة لتغطية الانتخابات المحلية

MENAFN - Palestine News Network ) البيرة -PNN- أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل لاعتماد هيئات الرقابة والصحفيين والمؤسسات الإعلامية لتغطية ومراقبة الانتخابات المحلية 2026، استنادا لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، وتنفيذا لأحكام الأنظمة والاجراءات الصادرة عنها.

وأوضحت اللجنة في بيانها، أن فتح باب اعتماد هيئات الرقابة يهدف إلى تنظيم عملية الرقابة على الانتخابات المحلية وضمان نزاهتها وشفافيتها، مشيرة إلى أن استقبال طلبات اعتماد الهيئات الأهلية سيبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 كانون الثاني 2026، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 نيسان 2026.

وبينت اللجنة أن من أبرز شروط اعتماد هيئات الرقابة المحلية أن تكون فلسطينية أهلية غير حكومية وغير ربحية، ومسجلة رسميا لدى الجهات المختصة، وتتمتع بالاستقلالية التنظيمية والمالية، وغير مرتبطة بأي حزب سياسي أو قائمة انتخابية أو مرشح، أو بأي جهة حكومية أو أمنية، على أن تكون أهدافها وأنشطتها مرتبطة بتعزيز الديمقراطية أو الحكم الرشيد أو حقوق الإنسان أو الرقابة على الانتخابات، مع ضرورة الالتزام بتدريب مراقبيها وفق الإطار القانوني وقواعد السلوك المعتمدة.

من جهة أخرى، أكدت لجنة الانتخابات المركزية حرصها على تسهيل عمل الصحفيين والصحفيات والتعاون معهم لتغطية الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم السبت الموافق 25 نيسان 2026، بأقصى درجات المهنية والموضوعية والدقة، وضمن مبادئها في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتقديم صورة مشرفة عن التجربة الديمقراطية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالصحفيين والمؤسسات الإعلامية، أعلنت اللجنة فتح باب الاعتماد اعتبارا من يوم الأحد 18 كانون الثاني 2026 وحتى نهاية يوم الأحد 19 نيسان 2026، على أن يتم تقديم الطلبات ومرفقاتها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للجنة.

وحول فئات الاعتماد قالت اللجنة في بيانها إنها تشمل: المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، وشركات الإنتاج الإعلامي، ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الصحفيين المستقلين المحليين والدوليين وفق شروط وضوابط مهنية، حيث تمنح اللجنة للصحفيين المعتمدين بطاقات اعتماد تسهل عملهم خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، بداية من الحصول على المعلومات والبيانات الصحفية، وإجراء المقابلات، والدخول إلى المقرات والمراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع.

وأشارت إلى أنه فور اعتماد الصحفيين يتم طباعة بطاقات الاعتماد، مؤكدة ضرورة التزام الصحفيين المعتمدين بمدونة قواعد السلوك الصحفي خلال تغطية كافة مراحل العملية الانتخابية، وعدم الجمع بين صفة الصحفي وصفة المراقب أو وكيل أي حزب أو قائمة انتخابية.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنظيم انتخابات محلية نزيهة وشفافة، داعية مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى المشاركة الفاعلة في الرقابة والتغطية المهنية، بما يعزز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

ودعت اللجنة الجهات ذات العلاقة إلى التواصل معها عبر مقرها في مدينة البيرة أو من خلال أرقام الهاتف المعلنة على موقعها الإلكتروني، مؤكدة جاهزية طواقمها لتقديم المعلومات والدعم اللازمين.