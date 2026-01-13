أسهم اليابان تسجل ارتفاعاً قياسياً مقتفية أثر وول ستريت

MENAFN - Al-Bayan) ">ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى ⁠مستوى قياسي اليوم الثلاثاء، ليواكب صعود وول ستريت الأخير على مدار ‌يومين، وذلك بعد عطلة رسمية في البلد الآسيوي في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما أقبل المستثمرون على شراء الأسهم وسط توقعات بزيادة الإنفاق المالي على خلفية تكهنات بأن رئيسة الوزراء اليابانية سانا تاكايتشي قد تدعو إلى إجراء انتخابات ⁠مبكرة لتعزيز الأغلبية البرلمانية لحكومتها الائتلافية، مما يعزز الآمال في المزيد من التحفيز.

وبدا المستثمرون اليابانيون، مثل نظرائهم في بلدان أخرى، غير متأثرين بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية ⁠مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

وقفز المؤشر نيكاي بما يصل إلى 3.6 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي عند 53814.79 نقطة. وزاد المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا ​2.4 بالمئة ليسجل أيضا مستوى قياسيا عند 3599.31 ​نقطة.

وصعد المؤشران الأمريكيان داو ​جونز وستاندرد اند بورز أمس الاثنين إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق، وكانت أسهم ‌التكنولوجيا من بين أكبر الرابحين.

وقال ‌رئيس حزب ⁠إيشين الشريك في الائتلاف الحاكم إنه التقى بتاكايتشي يوم الجمعة وإنها قد تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد ذكرت في وقت سابق أن ​تاكايتشي تدرس إجراء ​انتخابات مبكرة في أقرب وقت الشهر المقبل.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها تاكايتشي الناخبين، مما يمنحها فرصة للاستفادة ‍من التأييد الشعبي القوي الذي تتمتع به منذ توليها منصبها في أكتوبر.

وقالت ماكي ساوادا، خبيرة استراتيجيات الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية "يعتقد على نطاق واسع في الأسواق أنه إذا حلت تاكايتشي البرلمان، فإن النتيجة ‍ستكون ضعف الين وارتفاع الأسهم وانخفاض أسعار السندات...استنادا إلى فكرة أن الانتخابات المبكرة تعني إنفاقا ماليا استباقيا".

وارتفعت معنويات المستثمرين بشكل أكبر بعد انخفاض الين بشكل حاد مقارنة بآخر إغلاق في طوكيو يوم الجمعة، حيث يزيد انخفاض العملة من قيمة الأرباح الخارجية ‍للشركات اليابانية ذات الثقل التصديري.