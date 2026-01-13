ليس خيالاً علمياً.. كلاب بذكاء اصطناعي تراقب الطيور وتحرس الطبيعة

MENAFN - Al-Bayan) ">في خطوة مبتكرة لتعزيز حماية البيئة، بدأت مدينة هونغ كونغ بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتحسين تقييمات الأثر البيئي للمشاريع العمرانية الكبرى، في ظل توسع المدينة السريع والمشاريع التطويرية الضخمة.

وقالت إدارة حماية البيئة في المدينة (EPD) إنها بدأت نشر أنظمة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومستشعرات ليزرية، بما في ذلك كلاب روبوتية مزودة بتقنية "لايدار"، بهدف رفع دقة وكفاءة وموثوقية تقييمات الأثر البيئي.

وتُختبر هذه التقنيات حاليا في منتزه هونغ كونغ للأراضي الرطبة في تين شوي واي، في إطار التحضيرات لمشاريع مرتبطة بمبادرة المدينة الشمالية الكبرى.

ويعد تقييم الأثر البيئي القانوني شرطا أساسيا قبل تنفيذ أي مشروع كبير، ويقول المسؤولون إن أدوات الذكاء الاصطناعي تساعد على موازنة التنمية مع حماية التنوع البيئي.

ويعمل النظام الأول على رصد الطيور باستخدام التعرف على الصور والمراقبة الصوتية، ما يمكّنه من التعرف على أكثر من 500 نوع من الطيور بدقة تتجاوز 90٪، بينها طائر الملعقة ذو الوجه الأسود والبلشون الصيني، ويتيح النظام رصد الأنواع الليلية والخفية مثل البلشون الليلي ذي التاج الأسود والمغرد ذي الحاجب الأصفر.

أما النظام الثاني، فيستخدم مستشعرات الليزر المثبتة على كلاب روبوتية لمسح الأشجار داخل المنتزه، حيث يمكنه تغطية مساحات واسعة في 30 إلى 60 دقيقة، مقارنة باليوم الكامل الذي كان يتطلبه الموظفون سابقا، ويقوم النظام بقياس مواقع الأشجار وارتفاعها وعرض التاج وطول الساق، منتجا نماذج ثلاثية الأبعاد مفصلة للأشجار، ما يعزز دقة البيانات البيئية بشكل كبير.

وقالت كلارا يو كام-وا، رئيسة قسم حماية البيئة في المنطقة الشمالية، إن هذه التكنولوجيا تقلل الوقت اللازم للأبحاث الميدانية وتحسن جودة البيانات، وأضافت أن الإدارة تخطط لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل أنواعا أخرى مثل الفراشات.

وأشار غاري تام تشيوك-واي، مساعد مدير حماية البيئة، إلى أن هذه الأنظمة تجعل تقييمات الأثر البيئي أكثر موضوعية وشفافية وشمولية، موضحا أن توفر البيانات العلمية الدقيقة يسهم في تحقيق توافق وقبول عام بين الجهات المعنية والمجتمع.

تخطط هونغ كونغ لتطبيق هذه التقنيات في مشروع المدينة الشمالية الكبرى، الذي يستهدف تحويل نحو 30 ألف هكتار قرب حدود الصين إلى مركز للإسكان والابتكار، مع إجراء مسوحات بيئية شاملة لضمان حماية النظم البيئية.

وتأتي هذه المبادرات ضمن توجه أوسع لاستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الخدمات العامة، حيث سبق للمدينة تجربة كلاب روبوتية لرش المبيدات ضد البعوض ونظام روبوتي محلي مزود بالذكاء الاصطناعي للعمل في البيئات المعقدة، مما يعكس اعتماد هونغ كونغ المتزايد على التكنولوجيا ليس فقط في الصناعة واللوجستيات، بل أيضا في حماية البيئة والصحة العامة والتخطيط العمراني.