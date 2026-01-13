البنتاغون يدمج روبوت الدردشة غروك للذكاء الاصطناعي في شبكته

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، يوم أمس الاثنين، أن روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي "غروك" الذي طوره إيلون ماسك، سينضم إلى محرك الذكاء الاصطناعي التوليدي التابع لشركة جوجل للعمل داخل شبكة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وذلك في إطار مسعى أوسع لإدخال أكبر قدر ممكن من بيانات الجيش في هذه التكنولوجيا قيد التطوير.

وقال هيجسيث في كلمة ألقاها داخل شركة سبيس إكس التابعة لماسك في جنوب تكساس: "قريبا جدا سيكون لدينا أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم على كل شبكة غير سرية وسرية داخل وزارتنا".

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من موجة انتقادات عالمية طالت "غروك"، المدمج في منصة إكس المملوكة لماسك، بسبب توليده صورا مزيفة (ديب فيك) ذات طابع غير لائق لأشخاص دون موافقتهم.

وقامت كل من ماليزيا وإندونيسيا بحظر "غروك"، فيما أعلنت هيئة السلامة الرقمية المستقلة في المملكة المتحدة، يوم الاثنين، فتح تحقيق بشأنه. كما قيد "جروك" توليد الصور وتحريرها ليقتصر على المستخدمين المشتركين.

وقال هيجسيث إن "غروك" سيبدأ العمل داخل وزارة الدفاع في وقت لاحق من هذا الشهر، معلنا أنه سيجعل "جميع البيانات المناسبة" من أنظمة تكنولوجيا المعلومات العسكرية متاحة لـ "استغلال الذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن بيانات من قواعد معلومات الاستخبارات ستُغذى أيضا في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ويعد اندفاع هيجسيث القوي نحو تبني هذه التكنولوجيا التي لا تزال قيد التطوير على النقيض من نهج إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي شجعت الوكالات الاتحادية على وضع سياسات واستخدامات للذكاء الاصطناعي، لكنها في الوقت نفسه أبدت حذرا من إساءة استخدامه. فقد حذر مسؤولون آنذاك من مخاطر توظيف الذكاء الاصطناعي في المراقبة الجماعية أو الهجمات السيبرانية أو حتى في أنظمة أسلحة ذاتية قاتلة.