السنغال تعيد كابوس (مشجع الليزر) قبل مواجهة مصر
خبرني - أثارت خطوة غير متوقعة من شركة الطيران الوطنية في السنغال جدلاً واسعاً قبل مواجهة منتخب مصر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.
كشفت صحيفة Le Soleil السنغالية عن مبادرة مثيرة للانتباه تتعلق بأحد المشجعين المعروفين لدى الجماهير المصرية.
وبحسب ما أوردته الصحيفة أطلقت شركة الطيران حملة للبحث عن المشجع السنغالي محمد ساليو نداي، الذي اشتهر خلال مواجهة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022، بعد واقعة استخدامه جهاز الليزر لتشتيت لاعبي المنتخب المصري.
وأكدت الصحيفة أن الشركة تعهدت بتحمل كامل نفقات سفره وإقامته، من أجل حضوره مباراة نصف النهائي المقررة الأربعاء على ملعب طنجة الكبير.
الخطوة فُسرت على نطاق واسع على أنها محاولة لدعم المنتخب السنغالي جماهيرياً قبل مواجهة حاسمة، خاصة أن اسم المشجع ارتبط بلحظة مثيرة للجدل في واحدة من أكثر المباريات حساسية بين المنتخبين خلال السنوات الأخيرة.
هذه المبادرة أعادت إلى الواجهة ذكريات المواجهة السابقة، وما صاحبها من انتقادات حادة بسبب استخدام الليزر داخل المدرجات.
في المقابل، تزامنت هذه الأنباء مع تذكير رسمي بأن أجهزة الليزر محظورة داخل الملاعب خلال منافسات كأس أمم أفريقيا، وفق لوائح البطولة، ما أثار تساؤلات حول الرسائل التي قد توحي بها هذه الخطوة، ومدى توافقها مع مبادئ اللعب النظيف وروح المنافسة الرياضية.
التفاعل الجماهيري مع الخبر كان كبيراً، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر المبادرة مجرد دعم رمزي ومثير للجدل لا أكثر، ومن رأى فيها تصعيداً نفسياً قبل مباراة مصيرية، قد يضيف مزيداً من التوتر إلى أجواء نصف النهائي المرتقب.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مواجهة قوية بين مصر والسنغال، في مباراة لا تقتصر أهميتها على التأهل إلى النهائي فقط، بل تحمل أبعاداً جماهيرية وتاريخية، في ظل سلسلة من المواجهات الحاسمة التي جمعت المنتخبين في السنوات الأخيرة.
