السنغال تعيد كابوس (مشجع الليزر) قبل مواجهة مصر

خبرني - أثارت خطوة غير متوقعة من شركة الطيران الوطنية في السنغال جدلاً واسعاً قبل مواجهة منتخب مصر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

كشفت صحيفة Le Soleil السنغالية عن مبادرة مثيرة للانتباه تتعلق بأحد المشجعين المعروفين لدى الجماهير المصرية.

وبحسب ما أوردته الصحيفة أطلقت شركة الطيران حملة للبحث عن المشجع السنغالي محمد ساليو نداي، الذي اشتهر خلال مواجهة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022، بعد واقعة استخدامه جهاز الليزر لتشتيت لاعبي المنتخب المصري.

وأكدت الصحيفة أن الشركة تعهدت بتحمل كامل نفقات سفره وإقامته، من أجل حضوره مباراة نصف النهائي المقررة الأربعاء على ملعب طنجة الكبير.

الخطوة فُسرت على نطاق واسع على أنها محاولة لدعم المنتخب السنغالي جماهيرياً قبل مواجهة حاسمة، خاصة أن اسم المشجع ارتبط بلحظة مثيرة للجدل في واحدة من أكثر المباريات حساسية بين المنتخبين خلال السنوات الأخيرة.

هذه المبادرة أعادت إلى الواجهة ذكريات المواجهة السابقة، وما صاحبها من انتقادات حادة بسبب استخدام الليزر داخل المدرجات.

في المقابل، تزامنت هذه الأنباء مع تذكير رسمي بأن أجهزة الليزر محظورة داخل الملاعب خلال منافسات كأس أمم أفريقيا، وفق لوائح البطولة، ما أثار تساؤلات حول الرسائل التي قد توحي بها هذه الخطوة، ومدى توافقها مع مبادئ اللعب النظيف وروح المنافسة الرياضية.

التفاعل الجماهيري مع الخبر كان كبيراً، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر المبادرة مجرد دعم رمزي ومثير للجدل لا أكثر، ومن رأى فيها تصعيداً نفسياً قبل مباراة مصيرية، قد يضيف مزيداً من التوتر إلى أجواء نصف النهائي المرتقب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مواجهة قوية بين مصر والسنغال، في مباراة لا تقتصر أهميتها على التأهل إلى النهائي فقط، بل تحمل أبعاداً جماهيرية وتاريخية، في ظل سلسلة من المواجهات الحاسمة التي جمعت المنتخبين في السنوات الأخيرة.