السير تحذر الأردنيين من الضباب

2026-01-11 12:03:09
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت ادارة السير اليوم الاحد الاردنيين اثناء التنقل بمركباتهم بسبب تدني مدى لرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب.

ودعت السائقين الى نجنب استخدام الضوء العالي والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.

