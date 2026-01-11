السير تحذر الأردنيين من الضباب

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
السير تحذر الأردنيين من الضباب
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت ادارة السير اليوم الاحد الاردنيين اثناء التنقل بمركباتهم بسبب تدني مدى لرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب.
ودعت السائقين الى نجنب استخدام الضوء العالي والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment