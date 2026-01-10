  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
دوري (روشن) السعودي: (الأهلي) يفوز على (الأخدود)

دوري (روشن) السعودي: (الأهلي) يفوز على (الأخدود)

2026-01-10 11:14:52
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 10 - 1 (كونا) -- فاز فريق (الأهلي) على نظيره (الأخدود) اليوم السبت بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة ال14 من دوري (روشن) السعودي لكرة القدم.
وسجل الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة 58.
وبنتيجة اليوم يرفع (الاهلي) رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الرابع في سلم ترتيب الدوري فيما يحتل (الأخدود) المركز ال17 برصيد 5 نقاط.
وفي مواجهات أخرى من ذات الجولة فاز (الفتح) على (نيوم) بهدف دون رد فيما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المواجهة بين (الرياض) و(الفيحاء). (النهاية)

ف ن / ر ج


MENAFN10012026000071011013ID1110582061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث