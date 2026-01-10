دوري (روشن) السعودي: (الأهلي) يفوز على (الأخدود)

403
دوري (روشن) السعودي: (الأهلي) يفوز على (الأخدود)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 10 - 1 (كونا) -- فاز فريق (الأهلي) على نظيره (الأخدود) اليوم السبت بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة ال14 من دوري (روشن) السعودي لكرة القدم.
وسجل الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة 58.
وبنتيجة اليوم يرفع (الاهلي) رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الرابع في سلم ترتيب الدوري فيما يحتل (الأخدود) المركز ال17 برصيد 5 نقاط.
وفي مواجهات أخرى من ذات الجولة فاز (الفتح) على (نيوم) بهدف دون رد فيما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المواجهة بين (الرياض) و(الفيحاء). (النهاية)

