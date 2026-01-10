  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزراء خارجية التعاون الإسلامي يؤكدون الدعم الكامل لسيادة الصومال والتضامن مع حكومته وشعبه

2026-01-10 11:14:47
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 10 - 1 (كونا) -- أكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية والتضامن الثابت مع الحكومة والشعب الصومالي مجددين الرفض القاطع لأي تدابير أو إجراءات من شأنها تقويض وحدتها أو سلامتها الإقليمية أو سيادتها على كامل أراضيها.
جاء ذلك في القرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية ال22 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي شارك فيها وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا بمقر المنظمة في جدة وذلك لبحث التطورات المتسارعة والخطيرة في جمهورية الصومال الفيدرالية إثر اعتراف الاحتلال الاسرائيلي بما يسمى (إقليم ارض الصومال) كدولة مستقلة.
وأكد المجلس في قراراته أن احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية ورفض المخططات الانفصالية يشكلان حجر الأساس للأمن والاستقرار الإقليميين وأن أي إخلال بذلك ينعكس سلبا على الأمن والسلم الدوليين.
وشدد على أن ما أقدمت عليه قوة الاحتلال الإسرائيلي يشكل خرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا جسيما لمبدأ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وتهديدا مباشرا للسلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
وأكد أن اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى إقليم أرض الصومال كدولة مستقلة إجراء باطل ولاغ وعديم الأثر القانوني ولا يترتب عليه أي وضع أو التزام قانوني دولي ويمثل مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وكافة المواثيق المنظمة للعلاقات بين الدول ويعد سابقة خطيرة وغير مقبولة تهدد السلم والأمن الدوليين.
كما أكد أن ما يسمى أرض الصومال هو جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية ولا يتمتع بأي صفة قانونية دولية مستقلة وأن أي محاولة لفصله أو الاعتراف به تمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الصومالي واعتداء مباشرا على وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية.
وأعرب الوزراء في قرارات المجلس عن رفض دولهم القاطع لأي وجود عسكري أو أمني أو استخباراتي أجنبي غير مشروع على أي جزء من الأراضي الصومالية وبوجه خاص أي وجود لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدوا أن أي محاولة لإنشاء قواعد عسكرية أو ترتيبات أمنية أو دفاعية أو اي وجود أجنبي دون موافقة الحكومة الفدرالية الصومالية الشرعية تعتبر اعتداء على السيادة الوطنية وخطا أحمرا لا يمكن تجاوزه.
وشددوا على دعمهم لحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية بصفتها عضوا في الأمم المتحدة وعضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي في جهودها الرامية إلى حشد الدعم الدولي لرفض هذا العمل الاستفزازي الإسرائيلي وجددوا التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية.
ودعا المجلس في بيانه جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي اعتراف أو تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني مع سلطات ما يسمى بإقليم أرض الصومال خارج إطار السيادة الوطنية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وحذر من التعاون المباشر أو غير المباشر مع مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني لما يمثله أي تعاون من تورط في جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وما يترتب عليه من مساءلة قانونية دولية.
كما حذر من محاولات عسكرة منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأمن البحري الإقليمي والدولي واستقرار الممرات الملاحية الحيوية.
واعتبر أن السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي يقوم على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وتمكين حكومة دولة فلسطين والشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.
وجدد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادي او جماعات داخل أرضهم أو خارجها أو التهجير القسري او النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر باعتبار ذلك تطهيرا عرقيا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي ومساسا مرفوضا بسيادة الدول واستقرارها وتهديدا لأمنها وسلامة أراضيها.
ودان المجلس سياسات التجويع والأرض المحروقة او خلق ظروف طاردة تهدف لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه معربا عن رفضه لأي محاولات إسرائيلية لتقليص الجغرافية والديمغرافيا الفلسطينية. (النهاية)

