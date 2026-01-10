  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الخارجية: دولة الكويت تؤكد رفضها القاطع للاعتراف بما يسمى إقليم أرض الصومال كدولة مستقلة

وزير الخارجية: دولة الكويت تؤكد رفضها القاطع للاعتراف بما يسمى إقليم أرض الصومال كدولة مستقلة

2026-01-10 11:14:47
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 10 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم السبت أن دولة الكويت ترفض بشكل قاطع الإعلان المدان الذي خرجت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتراف بما يسمى إقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة.
وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير اليحيا في الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمخصصة لبحث تطورات الوضع في جمهورية الصومال الفيدرالية وذلك على خليفة اعلان الاحتلال الاسرائيلي اعترافه بالإقليم المذكور كدولة مستقلة.
وأعرب اليحيا عن دعم دولة الكويت التام لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كافة أراضيها وإدانتها واستنكارها لأي تدابير تقوض أو تمس وحدتها أو امنها الوطني.
وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى الأمين
معالي عبدالسلام عبدي علي - وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة
معالي حسين إبراهيم طه - الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

أصحاب المعالي والسعادة
السيدات والسادة الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود في مستهل كلمتي أن أعرب عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على مبادرتهم لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث الأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية.
كما اتقدم بخالص الامتنان لمعالي الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وكافة كوادر الأمانة العامة لجهودهم المقدرة في التحضير لهذا الاجتماع الطارئ والذي يأتي في توقيت بالغ الحساسية لبحث تطورات الأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بعد الإعلان المدان الذي خرجت به سلطات الاحتلال الإسرائيلية للعالم أجمع بتاريخ 26 ديسمبر من العام الماضي بالاعتراف بإقليم ما يسمى "أرض الصومال" كدولة مستقلة منتهكة بذلك سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا.
أصحاب المعالي والسعادة
وفي وقت لم تتعاف فيه المنطقة من تداعيات اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة تقوم هذه السلطات بخرق جديد لقواعد القانون الدولي وانتهاك مبادئه من خلال الاعتراف وتبادل الزيارات مع إقلي ما يسمى "أرض الصومال" في خطوة تكشف نوايا سلطات الاحتلال التوسعية وتشكل تهديدا سافرا للسلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وتمثل تقويضا لركائز الاستقرار في المنطقة وتدفع نحو مزيد من التوترات والنزاعات بما يتعارض مع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين.
كما انها تخلق بيئةٍ هشة يسهل استغلالها من قبل الجماعات المتطرفة والارهابية.
أصحاب المعالي والسعادة
تؤكد دولة الكويت رفضها القاطع لهذا الإعلان الباطل شكلا ومضمونا لما يمثله من مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وكافة المواثيق المنظمة للعلاقات بين الدول.
كما تؤكد دولة الكويت على رفضها القاطع لأي دعوات أو سياسات تهدف إلى تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها.
وتعرب دولة الكويت عن دعمها التام لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كافة أراضيها وإدانتها واستنكارها لأي تدابير تقوض أو تمس وحدتها أو امنها الوطني بالتدخل بشؤونها الداخلية وان إقليم ما يسمى "أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية ويقع على عاتقنا جميعا مسؤولية تكثيف الجهود والتحرك السريع لحشد الدعم الدولي لرفض مثل هذه الممارسات الأحادية وتقديم الدعم الكامل للمؤسسات الشرعية في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.
حفظ الله الصومال وشعبها وكامل ترابها وسائر بلاد المسلمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (النهاية)

ر ج


MENAFN10012026000071011013ID1110582057

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث