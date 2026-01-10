  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مصر تتأهل إلى نصف نهائي (أمم إفريقيا) بعد فوزها على كوت ديفوار (3 - 2)

مصر تتأهل إلى نصف نهائي (أمم إفريقيا) بعد فوزها على كوت ديفوار (3 - 2)

2026-01-10 11:14:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط – 10 – 1 (كونا) -- أكمل المنتخب المصري عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (المغرب 2025) بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على أرضية (ملعب أدرار) بمدينة أغادير ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وافتتح المنتخب المصري التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة عبر عمر مرموش قبل أن يضيف رامي ربيعة الهدف الثاني في الدقيقة 32 مستفيدا من كرة ثابتة نفذها محمد صلاح.
وقلص المنتخب الإيفواري الفارق في الدقيقة 40 بهدف عكسي سجله أحمد ابو الفتوح عن طريق الخطأ لينتهي الشوط الأول بتقدم "الفراعنة" بهدفين مقابل هدف واحد.
وفي الشوط الثاني عزز المنتخب المصري تفوقه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52 عن طريق محمد صلاح فيما سجل منتخب كوت ديفوار هدفه الثاني بواسطة غويلا دويه في الدقيقة 72 دون أن ينجح في تحقيق التعادل.
وبهذا الفوز يضرب المنتخب المصري موعدا في الدور نصف النهائي مع منتخب السنغال في المباراة المقررة يوم الأربعاء المقبل على أرضية (ملعب طنجة الكبير). (النهاية)

م ر ي / ر ج


MENAFN10012026000071011013ID1110582056

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث