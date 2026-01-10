مصر تتأهل إلى نصف نهائي (أمم إفريقيا) بعد فوزها على كوت ديفوار (3 - 2)

403
مصر تتأهل إلى نصف نهائي (أمم إفريقيا) بعد فوزها على كوت ديفوار (3 - 2)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط – 10 – 1 (كونا) -- أكمل المنتخب المصري عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (المغرب 2025) بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على أرضية (ملعب أدرار) بمدينة أغادير ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وافتتح المنتخب المصري التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة عبر عمر مرموش قبل أن يضيف رامي ربيعة الهدف الثاني في الدقيقة 32 مستفيدا من كرة ثابتة نفذها محمد صلاح.
وقلص المنتخب الإيفواري الفارق في الدقيقة 40 بهدف عكسي سجله أحمد ابو الفتوح عن طريق الخطأ لينتهي الشوط الأول بتقدم "الفراعنة" بهدفين مقابل هدف واحد.
وفي الشوط الثاني عزز المنتخب المصري تفوقه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52 عن طريق محمد صلاح فيما سجل منتخب كوت ديفوار هدفه الثاني بواسطة غويلا دويه في الدقيقة 72 دون أن ينجح في تحقيق التعادل.
وبهذا الفوز يضرب المنتخب المصري موعدا في الدور نصف النهائي مع منتخب السنغال في المباراة المقررة يوم الأربعاء المقبل على أرضية (ملعب طنجة الكبير). (النهاية)
