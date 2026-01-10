  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
(سنتكوم) تعلن تنفيذ ضربات واسعة النطاق ضد مواقع لتنظيم (داعش) في سوريا

2026-01-10 11:14:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 10 – 1 (كونا) -– اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم السبت عن تنفيذ ضربات واسعة النطاق ضد اهداف لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (اكس) ان قواتها نفذت اليوم وبالتعاون مع القوات الشريكة ضربات واسعة النطاق ضد عدة أهداف لتنظيم (داعش) في أنحاء سوريا.
واضاف البيان ان "هذه الضربات تأتي في إطار عملية (عين الصقر) التي أطلقت في 19 ديسمبر الماضي بتوجيه من الرئيس الامريكي دونالد ترامب كرد مباشر على هجوم تنظيم داعش الدامي على القوات الأمريكية والسورية في تدمر".
وكانت مدينة تدمر قد شهدت في 13 ديسمبر الماضي هجوما نفذه عنصر من (داعش) اسفر عن مقتل جنديين امريكيين ومترجم مدني أمريكي.
واوضح البيان ان "الضربات تأتي كذلك في إطار التزامنا المستمر باستئصال الإرهاب الإسلامي ضد مقاتلينا ومنع الهجمات المستقبلية وحماية القوات الأمريكية وقوات التحالف في المنطقة".
واكد ان "القوات الامريكية وقوات التحالف تظل مستمرة وعازمة على ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة". (النهاية)

MENAFN10012026000071011013ID1110582054

