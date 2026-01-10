403
(سنتكوم) تعلن تنفيذ ضربات واسعة النطاق ضد مواقع لتنظيم (داعش) في سوريا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 10 – 1 (كونا) -– اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم السبت عن تنفيذ ضربات واسعة النطاق ضد اهداف لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (اكس) ان قواتها نفذت اليوم وبالتعاون مع القوات الشريكة ضربات واسعة النطاق ضد عدة أهداف لتنظيم (داعش) في أنحاء سوريا.
واضاف البيان ان "هذه الضربات تأتي في إطار عملية (عين الصقر) التي أطلقت في 19 ديسمبر الماضي بتوجيه من الرئيس الامريكي دونالد ترامب كرد مباشر على هجوم تنظيم داعش الدامي على القوات الأمريكية والسورية في تدمر".
وكانت مدينة تدمر قد شهدت في 13 ديسمبر الماضي هجوما نفذه عنصر من (داعش) اسفر عن مقتل جنديين امريكيين ومترجم مدني أمريكي.
واوضح البيان ان "الضربات تأتي كذلك في إطار التزامنا المستمر باستئصال الإرهاب الإسلامي ضد مقاتلينا ومنع الهجمات المستقبلية وحماية القوات الأمريكية وقوات التحالف في المنطقة".
واكد ان "القوات الامريكية وقوات التحالف تظل مستمرة وعازمة على ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة". (النهاية)
