خاصية جديدة للرد على الاستفسارات الصحية في Chatgpt
أطلقت OpenAI خاصية Health الجديدة على منصة الذكاء الاصطناعي ChatGPT ، والتي تهدف إلى تمكين المستخدمين من إدارة شؤونهم الصحية والوقائية بشكل آمن وفعّال، من خلال ربط معلوماتهم الصحية الشخصية بقدرات الذكاء الاصطناعي.
وتعتمد الخدمة الجديدة على طبقات إضافية من الحماية والخصوصية، تشمل التشفير المصمم خصيصاً للبيانات الصحية، وعزل المحادثات في مساحة منفصلة، مما يعزز من أمان وسرية المعلومات المتبادلة بين المستخدم والنظام.
ووفق بيان الشركة الرسمي، فإن الأسئلة المتعلقة بالصحة والرفاهية، باتت من أكثر استخدامات ChatGPT شيوعاً، حيث يسجّل أكثر من 230 مليون مستخدم حول العالم، استفسارات أسبوعية في هذا المجال.
