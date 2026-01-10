خاصية جديدة للرد على الاستفسارات الصحية في Chatgpt

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ - 02:00

أطلقت‭ ‬ OpenAI ‭ ‬خاصية‭ ‬ Health ‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ ChatGPT ،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬شؤونهم‭ ‬الصحية‭ ‬والوقائية‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭ ‬وفعّال،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ربط‭ ‬معلوماتهم‭ ‬الصحية‭ ‬الشخصية‭ ‬بقدرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬

وتعتمد‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬طبقات‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬والخصوصية،‭ ‬تشمل‭ ‬التشفير‭ ‬المصمم‭ ‬خصيصاً‭ ‬للبيانات‭ ‬الصحية،‭ ‬وعزل‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬منفصلة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬أمان‭ ‬وسرية‭ ‬المعلومات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬المستخدم‭ ‬والنظام‭.‬

ووفق‭ ‬بيان‭ ‬الشركة‭ ‬الرسمي،‭ ‬فإن‭ ‬الأسئلة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالصحة‭ ‬والرفاهية،‭ ‬باتت‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬استخدامات‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬شيوعاً،‭ ‬حيث‭ ‬يسجّل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬230‭ ‬مليون‭ ‬مستخدم‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬استفسارات‭ ‬أسبوعية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬