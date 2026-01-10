منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يعلن انضمام مكتب "حسن رضي ومشاركوه" كشريك داعم في نسخة عام 2026

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ - 02:00

أعلن‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬اليوم‭ ‬انضمام‭ ‬مكتب‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬ومشاركوه‭ ‬كشريك‭ ‬داعم‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الرابعة،‭ ‬المقرر‭ ‬انعقادها‭ ‬يومي‭ ‬27‭ ‬و28‭ ‬يناير‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه،‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬والمبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭.‬

وتُقام‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬التوافق‭ ‬والابتكار‭ ‬والتنفيذ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التحوّل‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الطاقة‭ ‬والمناخ‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يشهد‭ ‬الافتتاح‭ ‬كلمة‭ ‬خاصة‭ ‬يقدمها‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬ويستقطب‭ ‬المنتدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وصنّاع‭ ‬القرار‭ ‬الحكوميين‭ ‬وخبراء‭ ‬الاستدامة‭ ‬والمناخ‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭. ‬كما‭ ‬تتضمن‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاحية‭ ‬يلقيها‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمود‭ ‬محيي‭ ‬الدين،‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتمويل‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬مناخي‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التزامًا‭ ‬مشتركًا‭ ‬بدعم‭ ‬جهود‭ ‬الاستدامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحوكمة‭ ‬المسؤولة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطوير‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬المتوائمة‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬العمل‭ ‬المناخي،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬نمو‭ ‬اقتصادي‭ ‬مستدام‭ ‬وأكثر‭ ‬مرونة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

ويُعد‭ ‬مكتب‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬ومشاركوه‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬مكاتب‭ ‬المحاماة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الحوكمة‭ ‬المؤسسية،‭ ‬والاستشارات‭ ‬التنظيمية،‭ ‬وتطوير‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬الداعمة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬انضمامه‭ ‬كشريك‭ ‬داعم‭ ‬للمنتدى،‭ ‬يسهم‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الحوار‭ ‬الإقليمي‭ ‬الهادف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬المؤسسية،‭ ‬ومواءمة‭ ‬السياسات‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة،‭ ‬ودعم‭ ‬مسارات‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬اقتصادات‭ ‬أكثر‭ ‬جاهزية‭ ‬للمستقبل‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬الشراكة،‭ ‬قال‭ ‬سيدجعفر‭ ‬محمد،‭ ‬شريك‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬ومشاركوه‭: ‬‮«‬يسرّنا‭ ‬دعم‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة،‭ ‬باعتباره‭ ‬منصة‭ ‬إقليمية‭ ‬مهمة‭ ‬تجمع‭ ‬صنّاع‭ ‬القرار‭ ‬وقادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والخبراء‭ ‬لمناقشة‭ ‬قضايا‭ ‬الاستدامة‭ ‬والعمل‭ ‬المناخي‭. ‬وتؤدي‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬والمسؤول،‭ ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التزامنا‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬والمنطقة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬زهراء‭ ‬طاهر،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس،‭ ‬مؤسسة‭ ‬ومنظمة‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬الترحيب‭ ‬بمكتب‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬ومشاركوه‭ ‬كشريك‭ ‬داعم‭ ‬للنسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭. ‬وتمثل‭ ‬خبراتهم‭ ‬الممتدة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬القانونية‭ ‬المختلفة‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬لنقاشات‭ ‬المنتدى،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تزايد‭ ‬المتطلبات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالاستدامة‭ ‬والعمل‭ ‬المناخي‮»‬‭.‬

وستشهد‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬برنامجًا‭ ‬معززًا‭ ‬يتضمن‭ ‬جلسة‭ ‬وطنية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬حول‭ ‬الرؤية‭ ‬الوطنية،‭ ‬تجمع‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬لمناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬الوطنية‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬نحو‭ ‬أهداف‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬والاستدامة‭ ‬الشاملة‭. ‬كما‭ ‬ستتناول‭ ‬الجلسات‭ ‬الأخرى‭ ‬موضوعات‭ ‬تشمل‭ ‬تمويل‭ ‬التحول،‭ ‬والتحول‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة،‭ ‬وإزالة‭ ‬الكربون‭ ‬الصناعي،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتقنيات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬ودور‭ ‬أسواق‭ ‬الكربون‭ ‬والتنوع‭ ‬البيولوجي،‭ ‬وتطوير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬المؤسسية‭.‬

ويحظى‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬2026‭ ‬بدعم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشركاء،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬منصة‭ ‬صَفا‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬كشركاء‭ ‬رئيسيين،‭ ‬فيما‭ ‬يشارك‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬وبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬كشريكين‭ ‬استراتيجيين‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬قائمة‭ ‬شركاء‭ ‬المنتدى‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين،‭ ‬والشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن،‭ ‬وشركة‭ ‬البحرين‭ ‬لإصلاح‭ ‬السفن‭ ‬والهندسة،‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لدرفلة‭ ‬الألمنيوم،‭ ‬وغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمباكت‭ ‬للتعلّم‭ ‬والتطوير‭ ‬كشريك‭ ‬للتعلّم،‭ ‬وصحيفة‭ ‬عرب‭ ‬نيوز‭ ‬وصحيفة‭ ‬الأيام‭ ‬كشركاء‭ ‬إعلاميين،‭ ‬وذا‭ ‬باترفلاي‭ ‬إفكت‭ ‬كشريك‭ ‬للتسويق‭.‬