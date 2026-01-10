بيونغ يانغ تعلن إسقاط مسيرة كورية جنوبية فوق أراضيها وسيئول تنفي امتلاكها هذا النوع من الطائرات

أعلنت كوريا الشمالية أنها أسقطت فوق أراضيها طائرة مسيرة أطلقتها كوريا الجنوبية مطلع يناير الجاري، محذرة من أن سيئول «ستدفع ثمنا باهظا» لهذا التوغل، بينما نفت الأخيرة امتلاكها هذا النوع من المسيرات.وقال متحدث عسكري كوري شمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن بيونغ يانغ رصدت هدفا جويا «يتحرك شمالا» قرب مقاطعة غانغهوا الكورية الجنوبية، وأسقطته قرب مدينة كايسونغ الكورية الشمالية الواقعة على الحدود.ويفصل مقاطعة غانغهوا في شمال غرب سيئول عن كوريا الشمالية مصب نهر هان الذي يقل عرضه عن كيلومترين في بعض الأماكن.وأفاد المتحدث العسكري الكوري الشمالي بأن الطائرة المسيرة كانت مزودة بـ«أجهزة مراقبة»، لافتا إلى أن تحليل حطامها أظهر أنها التقطت صورا «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية، بينها المناطق الحدودية.وأضاف أن هذه الصور «تعد دليلا قاطعا» على أن الطائرة المسيرة «دخلت المجال الجوي للجمهورية بهدف مراقبة أراضينا واستطلاعها».وهدد قائلا «ستدفع سيئول ثمنا باهظا لسلوكها الهيستيري الذي لا يغتفر».واتهمت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في سبتمبر 2025 جارتها الجنوبية بإرسال طائرة مسيرة مماثلة فوق كايسونغ، قائلة إن الطائرة تحطمت بعد تعرضها لتشويش إلكتروني.في المقابل، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي آهن غيو بيك إن الادعاءات التي تشير إلى أن الطائرات المسيرة لكوريا الجنوبية انتهكت المجال الجوي لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية «ليس لها أساس من الصحة»، لافتا إلى أن الطائرة المسيرة الظاهرة في الصور التي نشرتها بيونغ يانغ، ليست من طرازات الطائرات المسيرة التي يمتلكها الجيش الكوري الجنوبي، وذلك حسبما أفادت انباء وكالة (يونهاب).وأشار إلى إمكانية إجراء تحقيق مشترك بين كوريا الجنوبية وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في الحادث.

