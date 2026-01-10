أونروا آلاف الأطفال في غزة يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة

403
أونروا آلاف الأطفال في غزة يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة
(MENAFN- Al-Anbaa)
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الأطفال في غزة يمرون بواحدة من أصعب المراحل الإنسانية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدة أن حمايتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية «أولوية إنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل».
وأوضحت «أونروا» في بيان أن آلاف الأطفال يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة بما في ذلك التدفئة الكافية والغذاء المناسب والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الظروف الحالية تحرمهم من التمتع بحقوقهم الأساسية التي تكفل لهم العيش بكرامة وأمان.
وأضافت الوكالة الأممية أن استمرار تعطل وصول الإمدادات الإنسانية لاسيما المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء يزيد هشاشة الأوضاع الإنسانية ويضاعف المخاطر التي تهدد صحة الأطفال وسلامتهم خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة وتضرر البنية التحتية في عدد واسع من المناطق.
وشددت «أونروا» على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان تدفق المساعدات بانتظام ومن دون عوائق، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل على توفير بيئة آمنة تتيح للأطفال في غزة فرصة العيش والنمو بعيدا عن آثار النزاع وتداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
الجدير بالذكر أن قطاع غزة يعاني نقصا حادا في المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة الأطفال ويزيد حجم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية العاملة هناك.
