أونروا آلاف الأطفال في غزة يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الأطفال في غزة يمرون بواحدة من أصعب المراحل الإنسانية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدة أن حمايتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية «أولوية إنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل».وأوضحت «أونروا» في بيان أن آلاف الأطفال يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة بما في ذلك التدفئة الكافية والغذاء المناسب والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الظروف الحالية تحرمهم من التمتع بحقوقهم الأساسية التي تكفل لهم العيش بكرامة وأمان.وأضافت الوكالة الأممية أن استمرار تعطل وصول الإمدادات الإنسانية لاسيما المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء يزيد هشاشة الأوضاع الإنسانية ويضاعف المخاطر التي تهدد صحة الأطفال وسلامتهم خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة وتضرر البنية التحتية في عدد واسع من المناطق.وشددت «أونروا» على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان تدفق المساعدات بانتظام ومن دون عوائق، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل على توفير بيئة آمنة تتيح للأطفال في غزة فرصة العيش والنمو بعيدا عن آثار النزاع وتداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.الجدير بالذكر أن قطاع غزة يعاني نقصا حادا في المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة الأطفال ويزيد حجم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية العاملة هناك.

