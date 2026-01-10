دول مجلس التعاون تعرب عن الأسف البالغ لتعرض السفارة القطرية لأضرار جراء قصف كييف

403
دول مجلس التعاون تعرب عن الأسف البالغ لتعرض السفارة القطرية لأضرار جراء قصف كييف
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن قلق وأسف مجلس التعاون لما تعرض له مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة الأوكرانية (كييف) من أضرار جراء القصف الذي شهدته المدينة مؤخرا.
وأكد الأمين العام في بيان ضرورة احترام القواعد المنظمة للعلاقات الديبلوماسية التي تكفل حماية البعثات الديبلوماسية والعاملين فيها ومقارها وضرورة تحييدها عن تداعيات النزاعات المسلحة بما يضمن سلامتها.
وجدد موقف مجلس التعاون الراسخ من الأزمة الروسية - الأوكرانية بدعم الحلول السلمية في معالجتها وتغليب لغة الحوار والوسائل الديبلوماسية ومساندة المساعي والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
كما أعربت دولة قطر عن أسفها البالغ لتعرض مبنى سفارتها لدى أوكرانيا لأضرار جراء قصف العاصمة كييف، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لم يتعرض أي من الديبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء.
وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان على ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الديبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات الأزمات، وتوفير الحماية لمنسوبيها بموجب القانون الدولي. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية عبر الحوار والوسائل السلمية، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعمها الكامل لكل الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد.
بدورها، أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ أسفها لما تعرض له مبنى سفارة دولة قطر الشقيقة من أضرار نتيجة القصف في العاصمة الأوكرانية كييف.
وأكــــدت «الخارجيـــة السعودية» في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس) ضرورة توفير الحماية لأعضاء البعثات الديبلوماسية ومقراتها وفقا لاتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الديبلوماسية.
وجددت الوزارة موقف المملكة الداعم للجهود الديبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية. جاء ذلك، فيما تستمر معاناة الكثير من سكان كييف بلا تدفئة في ظل موجة برد قاسية، وذلك غداة غارات جوية روسية واسعة النطاق طالت 40 موقعا في العاصمة الأوكرانية، ومن المقرر عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي غدا الاثنين.
وأسفرت عمليات القصف الروسي عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، كما تركت نصف المباني السكنية في المدينة من دون تدفئة، ما دفع رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إلى دعوة السكان إلى مغادرتها «مؤقتا».
ويجتمع مجلس الأمن الدولي غدا بناء على طلب أوكرانيا، في أعقاب الضربات الروسية التي استخدمت خلالها موسكو صاروخ أوريشنيك البالستي الفرط صوتي من أحدث جيل.
وقال سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة أندريه ميلنيك في رسالة طلب فيها عقد الاجتماع واطلعت عليها وكالة فرانس برس، إن «روسيا بلغت مستوى جديدا ومروعا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في هجماتها على المدنيين والبنى التحتية المدنية في أوكرانيا»، مؤكدا في الوقت ذاته أن استخدام الصاروخ يشكل «تهديدا خطيرا وغير مسبوق لأمن القارة الأوروبية». كذلك ندد الاتحاد الأوروبي وباريس وبرلين ولندن بـ «التصعيد» من جانب موسكو في استخدام هذا الصاروخ متوسط المدى القادر على حمل رؤوس حربية نووية.
