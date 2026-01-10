دول مجلس التعاون تعرب عن الأسف البالغ لتعرض السفارة القطرية لأضرار جراء قصف كييف

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن قلق وأسف مجلس التعاون لما تعرض له مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة الأوكرانية (كييف) من أضرار جراء القصف الذي شهدته المدينة مؤخرا.وأكد الأمين العام في بيان ضرورة احترام القواعد المنظمة للعلاقات الديبلوماسية التي تكفل حماية البعثات الديبلوماسية والعاملين فيها ومقارها وضرورة تحييدها عن تداعيات النزاعات المسلحة بما يضمن سلامتها.وجدد موقف مجلس التعاون الراسخ من الأزمة الروسية - الأوكرانية بدعم الحلول السلمية في معالجتها وتغليب لغة الحوار والوسائل الديبلوماسية ومساندة المساعي والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.كما أعربت دولة قطر عن أسفها البالغ لتعرض مبنى سفارتها لدى أوكرانيا لأضرار جراء قصف العاصمة كييف، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لم يتعرض أي من الديبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء.وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان على ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الديبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات الأزمات، وتوفير الحماية لمنسوبيها بموجب القانون الدولي. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية عبر الحوار والوسائل السلمية، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعمها الكامل لكل الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد.بدورها، أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ أسفها لما تعرض له مبنى سفارة دولة قطر الشقيقة من أضرار نتيجة القصف في العاصمة الأوكرانية كييف.وأكــــدت «الخارجيـــة السعودية» في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس) ضرورة توفير الحماية لأعضاء البعثات الديبلوماسية ومقراتها وفقا لاتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الديبلوماسية.وجددت الوزارة موقف المملكة الداعم للجهود الديبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية. جاء ذلك، فيما تستمر معاناة الكثير من سكان كييف بلا تدفئة في ظل موجة برد قاسية، وذلك غداة غارات جوية روسية واسعة النطاق طالت 40 موقعا في العاصمة الأوكرانية، ومن المقرر عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي غدا الاثنين.وأسفرت عمليات القصف الروسي عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، كما تركت نصف المباني السكنية في المدينة من دون تدفئة، ما دفع رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إلى دعوة السكان إلى مغادرتها «مؤقتا».ويجتمع مجلس الأمن الدولي غدا بناء على طلب أوكرانيا، في أعقاب الضربات الروسية التي استخدمت خلالها موسكو صاروخ أوريشنيك البالستي الفرط صوتي من أحدث جيل.وقال سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة أندريه ميلنيك في رسالة طلب فيها عقد الاجتماع واطلعت عليها وكالة فرانس برس، إن «روسيا بلغت مستوى جديدا ومروعا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في هجماتها على المدنيين والبنى التحتية المدنية في أوكرانيا»، مؤكدا في الوقت ذاته أن استخدام الصاروخ يشكل «تهديدا خطيرا وغير مسبوق لأمن القارة الأوروبية». كذلك ندد الاتحاد الأوروبي وباريس وبرلين ولندن بـ «التصعيد» من جانب موسكو في استخدام هذا الصاروخ متوسط المدى القادر على حمل رؤوس حربية نووية.

