من عدن إلى أرض الصومال فأبوظبي.. كيف هرب عيدروس الزبيدي؟

خبرني - أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي أنه إلحاقا لبيان قيادة قوات التحالف يوم أمس الأربعاء الذي تضمن معلومات عن ملابسات هروب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى جهة غير معلومة، توفرت معلومات استخبارية، وهذا تسلسلها:

1- بداية الهروب

بدأت الأحداث في 4 يناير/كانون الثاني 2026، حينما وجهت قيادة قوات التحالف استدعاء رسميا لعيدروس الزبيدي للتوجه إلى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة.

كان الهدف من الاستدعاء مناقشة أسباب التصعيد العسكري لقوات المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة.

وفي يوم 6 يناير/كانون الثاني، أبدى الزبيدي موافقته على الحضور وتوجه وفده إلى المطار.

2- مغادرة غامضة

بالتزامن مع الاستعداد للمغادرة، رصدت المعلومات الاستخبارية وفقا للتحالف تحركات قام بها الزبيدي، شملت:

تحريك تعزيزات:

نقل عيدروس مدرعات وأسلحة ثقيلة من معسكري "حديد" و"الصويلح" باتجاه الضالع في منتصف الليل وفق بيان التحالف.

توزيع أسلحة:

قام بتوزيع ذخائر على عناصر داخل عدن بهدف زعزعة الاستقرار، حسب بيانات الحكومة اليمينة والتحالف.

خديعة المطار:

جرى تأخير رحلة الخطوط اليمنية لأكثر من 3 ساعات، لتقلع لاحقا وهي تحمل قيادات المجلس الانتقالي، بينما تبيّن أن الزبيدي لم يكن على متنها، بل فرّ إلى جهة غير معلومة في تلك اللحظة.

3. المسار البحري:

كشف التحالف أن الزبيدي سلك مسارا بحريا للهروب من عدن إلى "أرض الصومال".

الوسيلة:

استخدم واسطة بحرية تحمل علم "سانت كيتس ونيفيس" (وهي ذاتها المرتبطة بالسفينة "غرين لاند" التي نقلت أسلحة للمكلا سابقا).

الوجهة:

انطلق من ميناء عدن ليلا باتجاه إقليم "أرض الصومال".

الوصول:

وصل عيدروس والفارون معه إلى ميناء "بربرة" ظهر الأربعاء بعد تعمّد إغلاق نظام التعريف للتمويه.

اتصل عيدروس بضابط يُكنى أبو سعيد اتضح أنه اللواء عوض سعيد مصلح الأحبابي قائد العمليات المشتركة الإماراتية، وفق بيان التحالف.

4. المسار الجوي:

انتقلت عملية الهروب من البحر إلى الجو تحت تنسيق مباشر:



استقل الزبيدي طائرة كانت في انتظاره تحت إشراف ضباط إماراتيين، حيث هبطت أولا في مطار مقديشو وبقيت لمدة ساعة.

غادرت الطائرة باتجاه الخليج العربي عبر بحر العرب، وأُغلق نظام التعريف فوق خليج عُمان.

أُعيد تشغيل نظام التعريف قبل الهبوط بعشر دقائق في مطار "الريف" العسكري بالعاصمة أبوظبي مساء أمس.

5- مفقودون:

بيان التحالف أوضح أن مصير أحمد حامد لملس ومحسن الوالي لا يزال مجهولا، حيث انقطعت الاتصالات بهما بعد أن كانا آخر من التقى بالزبيدي قبل هروبه.

6. تداعيات

أدت هذه التطورات منذ أمس إلى ردود فعل فورية من الحكومة الشرعية والتحالف:

إسقاط العضوية:

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارا بـ إسقاط عضوية الزبيدي وإحالته للتحقيق أمام النائب العام.

التدخل الأمني:

انتشرت قوات "درع الوطن" التابعة للحكومة اليمينة والتحالف بعدن إلى جانب تسلم "قوات العمالقة" مؤسسات في عدن وإعلان نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الرحمن المحرمي حظر تجوال ليليا.