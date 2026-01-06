فتحة التهوية "تقبض" على لص "محترف"
فحين عاد صاحب المنزل ليلاً برفقة زوجته، وجد رجلاً محشوراً داخل فتحة مروحة الشفط بالمطبخ، نصفه الأعلى معلق بالداخل والآخر يتدلى خارج الجدارن، وكان يعجز عن الحركة. وذلك حسب ما أورد تقرير نشره موقع ((24)).
وعلى الفور استدعى الشرطة، حيث أكد ضابط أن المتهم دخل بنية السرقة عبر فتحة ضيقة ظنها منفذاً سهلاً، لكنها تحولت مصيدة أمسكت به بإحكام.
واستغرقت عملية تحريره قرابة 60 دقيقة.
