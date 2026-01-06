  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
جهاز محمول يكشف حساسية الطعام سريعاً

2026-01-06 07:18:08
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت شركة فرنسية ناشئة متخصصة في الإلكترونيات، مؤخراً، عن جهاز محمول، بحجم كتاب الجيب، أثبت جدارته في مساعدة المصابين بحساسية الطعام والداء البطني (السيلياك)، على اكتشاف مسبباته بسرعة قياسية، عند تناول الطعام خارج المنزل، وهو ما يقيهم الكثير من المخاطر.

MENAFN06012026000110011019ID1110565057

