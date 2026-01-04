من ميسي إلى مارادونا.. الوجه الرياضي في حياة مادورو

خبرني - بات اسم نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، حاضرًا بقوة في المشهد العالمي خلال الساعات الماضية، ولم يقتصر الاهتمام به على الجوانب العامة فقط، بل امتد إلى الوسط الرياضي، في ظل ارتباطه المعروف بكرة القدم والرياضة بشكل عام، وهو جانب لطالما لفت الانتباه في ظهوراته المختلفة.

يُعرف مادورو بشغفه الكبير بكرة القدم، واهتمامه الواضح بمتابعة النجوم العالميين، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث سبق له أن عبّر علنًا عن حزنه الشديد عند رحيل ميسي عن برشلونة في عام 2021، معتبرًا أن ما حدث كان لحظة مؤثرة في تاريخ كرة القدم الحديثة.

وخلال مؤتمر صحافي أقيم عام 2021 للاحتفال بالرياضيين الأولمبيين في فنزويلا، لم يُخفِ مادورو تأثره برحيل ميسي عن الفريق الكتالوني، حيث تحدث بانفعال عن مشهد وداع اللاعب، واصفًا إياه برمز للتألق والنجاح الرياضي، في تعبير صريح عن ارتباطه العاطفي باللعبة ونجومها.

ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة التي أظهر فيها مادورو إعجابه بميسي، ففي عام 2016، وأثناء إلقائه خطابًا داخل البرلمان الفنزويلي، وصله خبر تسجيل ميسي لهدف مع برشلونة في الدوري الإسباني، ليقاطع حديثه برد عفوي احتفى فيه بالنجم الأرجنتيني وبكاتالونيا، في لقطة تداولها كثيرون باعتبارها دلالة على حضوره الذهني الدائم مع كرة القدم.

كما امتد ارتباط مادورو بكرة القدم إلى علاقاته مع أساطير اللعبة، إذ ظهر عام 2017 وهو يلعب كرة القدم رفقة الراحل دييغو مارادونا في العاصمة كاراكاس، في مشهد جمع بين السياسة والرياضة، حيث أهدى مادورو مارادونا قميص المنتخب الفنزويلي يحمل الرقم 10، في لفتة رمزية تجاه أحد أعظم من لمس الكرة في تاريخها.

وإلى جانب ظهوره مع النجوم العالميين، انتشرت صور عديدة لمادورو وهو يمارس كرة القدم مع الأطفال في شوارع وملاعب فنزويلا، ما عكس اهتمامه بتشجيع الرياضة على المستوى المجتمعي، وتعاطيه معها كوسيلة للتواصل والفرح، بعيدًا عن الرسميات.

ولا يقتصر حضور كرة القدم في حياة مادورو على المتابعة والممارسة فقط، بل يظهر أحيانًا في طريقة توصيفه للشخصيات العامة، إذ سبق له أن شبّه بعض القادة العالميين بنجوم كرة القدم، مستخدمًا لغة الملاعب للتعبير عن رؤيته، في تأكيد جديد على مدى تداخل الرياضة في ثقافته اليومية وحضوره العام.