الجابون تعلق نشاط منتخبها الأول.. وقرار صادم ضد أوباميانج

2026-01-01 08:01:06
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن وزير الرياضة الجابوني، الدكتور سيمبليس ديزيريه مامبولا، قرارات عاجلة، في أعقاب خروج منتخب الجابون من كأس الأمم الأفريقية، المقامة حالياً في المغرب، بعدما حقق منتخب كوت ديفوار فوزاً مثيراً على نظيره الجابوني بنتيجة 3 ـ 2 مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.


وودعت الجابون البطولة بعد تذيل المجموعة السادسة بلا نقاط، بعد 3 هزائم متتالية. وكشف وزير الرياضة الجابوني عن تعليق نشاط المنتخب الوطني حتى إشعار آخر، إضافة إلى حل الجهاز الفني للفريق.


كما دعت الحكومة الجابونية، من خلال وزير الرياضة، الاتحاد الجابوني لكرة القدم إلى تحمل المسؤولية، وأعلنت استبعاد لاعبين رئيسيين من الفريق، وهما بيير إيميريك أوباميانج وبرونو إيكويل مانجا. ويأتي هذا الإعلان عقب تصريح أدلى به رئيس الجمهورية، بريس كلوتير أوليغي نغويما، أشار خلاله إلى أنه سيتخذ قرارات حاسمة عندما يحين الوقت.

