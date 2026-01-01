الجابون تعلق نشاط منتخبها الأول.. وقرار صادم ضد أوباميانج

الجابون تعلق نشاط منتخبها الأول.. وقرار صادم ضد أوباميانج
وودعت الجابون البطولة بعد تذيل المجموعة السادسة بلا نقاط، بعد 3 هزائم متتالية. وكشف وزير الرياضة الجابوني عن تعليق نشاط المنتخب الوطني حتى إشعار آخر، إضافة إلى حل الجهاز الفني للفريق.
كما دعت الحكومة الجابونية، من خلال وزير الرياضة، الاتحاد الجابوني لكرة القدم إلى تحمل المسؤولية، وأعلنت استبعاد لاعبين رئيسيين من الفريق، وهما بيير إيميريك أوباميانج وبرونو إيكويل مانجا. ويأتي هذا الإعلان عقب تصريح أدلى به رئيس الجمهورية، بريس كلوتير أوليغي نغويما، أشار خلاله إلى أنه سيتخذ قرارات حاسمة عندما يحين الوقت.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment