ثمن نهائي أمم أفريقيا.. صدامات قوية وظهور عربي أكبر

MENAFN - Al-Bayan) اكتمل برنامج مباريات الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025، عقب نهاية دور مجموعات مُثير، أبرز الجودة العالمية لكرة القدم في القارة الأفريقية، وستُجرى أولى مباريات الأدوار الإقصائية في الفترة الممتدة من السبت إلى الثلاثاء المقبلين، بمعدل مباراتين يومياً، حيث ستتنافس المنتخبات المتأهلة على حجز مقاعدها في الدور ربع النهائي.



وشهدت النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، الظهور الأكبر للمنتخبات العربية في الدور ثمن النهائي، بعد صعود 5 من منتخباتها إلى هذا الدور، والذي ظهر للنور لأول مرة منذ زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 16 إلى 24 فريقاً، منذ نسخة المسابقة التي استضافتها مصر عام 2019، حيث نصت لائحة البطولة على توزيع الفرق الـ 24 المشاركة على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست، ليصبح عدد المتأهلين للأدوار الإقصائية 16 منتخباً.



وكانت نسخة المسابقة عام 2019 بمصر، قد شهدت تأهل 4 منتخبات عربية إلى دور الـ 16 بعد صعود الجزائر، التي شقت طريقها نحو التتويج باللقب آنذاك، والمغرب وتونس ومصر، ليستمر العدد نفسه في النسخة التالية عام 2021، حيث قامت منتخبات مصر وتونس وجزر القمر والمغرب، بتمثيل العرب في الأدوار الإقصائية، وتقلص الظهور العربي في الأدوار الإقصائية إلى 3 منتخبات فقط في النسخة الماضية بأمم أفريقيا، بعد صعود مصر والمغرب وموريتانيا، لكنها فشلت جميعاً في استكمال مشوارها، عقب خروجها جميعاً من هذا الدور.



ويفتتح الدور ثمن النهائي للنسخة الأفريقية الحالية، بمواجهة منتخب السنغال، بطل نسخة 2021، والمنتخب السوداني، في الساعة الثامنة من مساء السبت المقبل بتوقيت الإمارات، على أرضية ميدان ملعب طنجة الكبير، فيما يواجه منتخب مالي نظيره منتخب تونس في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم نفسه، على أرضية ميدان ملعب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء، ويسعى المنتخب المالي إلى تحقيق لقبه القاري الأول، بينما يطمح المنتخب التونسي لتكرار إنجاز تتويجه سنة 2004.



ويواجه منتخب المغرب، البلد المضيف، نظيره منتخب تنزانيا في الثامنة من مساء الأحد، على أرضية ميدان ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، وسط حضور جماهيري كبير ومتوقع، لمساندة ((أسود الأطلس)) في سعيهم للتتويج بلقب قاري أول منذ 50 عاماً، وتأهل منتخب المغرب لهذا الدور بعد تصدره ترتيب المجموعة الأولى، فيما تأهل منتخب تنزانيا من المجموعة الثالثة، كأحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وسيلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب الكاميرون في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم نفسه، على أرضية ميدان ملعب المدينة في الرباط، في مواجهة ستجمع المدرب هوغو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا، بالمنتخب الكاميروني الذي قاده للتتويج باللقب القاري سنة 2017.



ويعد منتخب مصر الأكثر تتويجاً بلقب كأس أمم أفريقيا، غير أنه لم يحرز اللقب القاري منذ سنة 2010، ما جعل الانتظار يطول لجماهير ((الفراعنة))، وسيواجه منتخب بنين في الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين، على أرضية ميدان ملعب أكادير الكبير، وبعدها سيلتقي منتخب نيجيريا، أحد أبرز المنتخبات خلال دور المجموعات، في الساعة الحادية عشرة من المساء ذاته، مع منتخب موزمبيق، على أرضية ميدان المركب الرياضي بفاس، ويسعى المنتخب النيجيري إلى تحقيق أفضل من مركز الوصافة الذي أنهى فيه نسخة 2023.



ويواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء، على أرضية ميدان ملعب الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط، قبل أن يُختتم الدور ثمن النهائي بمواجهة تجمع حامل اللقب، منتخب كوت ديفوار، مع منتخب بوركينافاسو، في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم نفسه بتوقيت الإمارات، على أرضية ميدان ملعب مراكش الكبير.

ومن المقرر أن تُجرى مباريات الدور ربع النهائي يومي 9 و10 يناير الجاري، على أن يُقام النهائي يوم 18 من الشهر نفسه، على أرضية ميدان ملعب الأمير مولاي عبد الله.