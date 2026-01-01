أغنى من دول وشركات عالمية.. إيلون ماسك يغلق 2025 بثروة قياسية

MENAFN - Al-Bayan) أنهى أغنى رجل في العالم الملياردير إيلون ماسك، عام 2025 بثروة صافية تُقدَّر بنحو 726.3 مليار دولار، في عام وُصف بأنه قياسي وغير مسبوق في مسار ثروة أغنى رجل في العالم، وفقا لقائمة فوربس للمليارديرات.

وبذلك، أصبحت ثروة ماسك أعلى قيمة من اقتصادات دول كاملة وشركات عالمية عملاقة، في مؤشر لافت على تسارع تراكم الثروة المرتبط بأسهم التكنولوجيا والفضاء.

وبحسب فوربس، تراجعت ثروة ماسك بنحو 3.3 مليارات دولار مع إغلاق تداولات أمس الأربعاء، متأثرة بانخفاض سهم تسلا بنسبة 1% إلى 449.72 دولارا، ومع ذلك، أنهى سهم الشركة العام على ارتفاع سنوي بلغ 18%، بعدما لامس مستوى يقارب 500 دولار في ذروة تداولاته، ما أسهم في ترسيخ المكاسب الاستثنائية لثروة ماسك خلال العام.

ويحتل ماسك صدارة قائمة أغنى شخص في العالم منذ مايو 2024، عندما تجاوز رئيس مجموعة السلع الفاخرة LVMH برنار أرنو.

ويليه في الترتيب مؤسس غوغل لاري بيج بثروة تُقدَّر بـ256.9 مليار دولار، ثم رئيس مجلس إدارة أوراكل لاري إليسون (245 مليار دولار)، ومؤسس أمازون جيف بيزوس (242.2 مليار دولار)، وسيرغي برين (237.1 مليار دولار)، ما يعكس الفجوة الواسعة بين ماسك وبقية الأثرياء.

وتُظهر المقارنات الاقتصادية حجم ثروة ماسك الاستثنائي، إذ تعادل قيمة الاقتصاد الثالث والعشرين عالميا، متقدمة على اقتصاد بلجيكا الذي يُقدَّر بنحو 716 مليار دولار، وإيرلندا (708 مليارات دولار)، والأرجنتين (683 مليار دولار)، والسويد (662 مليار دولار).

كما تتجاوز ثروة ماسك القيم السوقية لشركات كبرى مثل أوراكل (560 مليار دولار)، وجونسون آند جونسون (498.6 مليار دولار)، ومجموعة LVMH (375.9 مليار دولار).

وعلى صعيد العملات المشفرة، تقترب ثروة ماسك من القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية عالميا في عام 2018، والتي بلغت 773 مليار دولار، كما تزيد على ضعفي القيمة السوقية لإيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة بعد بيتكوين.

وتعود القفزات المتتالية في ثروة ماسك إلى سلسلة من التطورات المفصلية، أبرزها عرض بيع أسهم لشركة سبيس إكس قيّمها عند 800 مليار دولار، فضلا عن إلغاء المحكمة العليا في ديلاوير حكما سابقا أبطل حزمة خيارات أسهم في تسلا، ومع موافقة مساهمي تسلا على حزمة تعويضات جديدة قد تقترب قيمتها من تريليون دولار خلال العقد المقبل، يرى مراقبون أن ماسك بات أقرب من أي وقت مضى ليصبح أول تريليونير في التاريخ.