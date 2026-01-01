مادة خارقة تهزم الخرسانة.. تشيّد الأبنية في ساعات

MENAFN - Al-Bayan) طور فريق من الباحثين الأمريكيين مادة بناء جديدة تُعرف باسم المادة الإنزيمية الهيكلية (ESM)، تعتبر بديلا صديقا للبيئة للخرسانة التقليدية، إذ تقوم بتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى كتلة صلبة يمكن استخدامها في البناء.

المادة الجديدة، التي قاد تطويرها نيما رهبار في معهد Worcester Polytechnic Institute، تُعد خيارا قويا وفعّالا من حيث التكلفة، ما يجعلها مرشحا لاستبدال الخرسانة في تطبيقات مثل الطوب، والجسور، والأسقف، وعلى عكس الخرسانة التقليدية التي تحتاج إلى 28 يوما لتصل إلى الصلابة النهائية، يمكن تشكيل ESM في غضون ساعات قليلة، ما يجعلها مناسبة للإنتاج على نطاق واسع، وفقا لموقع interestingengineering.

وقال رهبار، المؤلف الرئيسي للدراسة: "ما طوره فريقنا ليس مجرد بديل يقلل الانبعاثات، بل هو مادة تلتقط الكربون بشكل فعّال".

إنتاج الخرسانة التقليدية مسؤول عن حوالي 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وإذا ما اعتُبرت صناعة الأسمنت دولة، لكانت ثالث أكبر مصدر للكربون بعد الولايات المتحدة والصين، في المقابل، تعمل ESM على احتجاز الكربون بدلاً من إطلاقه، ما يجعلها خطوة كبيرة نحو تقليل البصمة الكربونية للبناء العالمي.

يكمن السر في ESM في إنزيم الكربونيك أنهيدراز الموجود في خلايا الدم الحمراء للإنسان، والذي يساعد على التخلص من ثاني أكسيد الكربون، في المختبر، يقوم هذا الإنزيم بتسريع التفاعل بين الماء وثاني أكسيد الكربون، ما يؤدي إلى تكوين بلورات كالسيت صلبة ترتبط بالرمل والكربون لتكوين مادة صلبة تشبه الصخور، وتعتمد هذه الطريقة على تقليد الطبيعة في بناء الأصداف والشعاب المرجانية، مما يسمح بحبس الغازات الدفيئة داخل الكتل الهيكلية الصلبة.

تشير البيانات إلى أن إنتاج المتر المكعب من الخرسانة التقليدية يُصدر نحو 330 كيلوغراما من الكربون، بينما تقوم ESM باحتجاز 6.1 كيلوجراما فقط، وبالإضافة إلى الفائدة البيئية، تتميز المادة بسرعة الإنتاج، وقوة الضغط المتوسطة 25.8 ميجا باسكال، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب للخرسانة الإنشائية، مع إمكانية العمل بدرجات حرارة منخفضة، مما يقلل استهلاك الطاقة وتكاليف العمالة.

كما أن ESM تحافظ على متانتها حتى عند تعرضها للماء، ما يجعلها مناسبة للبنية التحتية الطويلة الأمد، ويؤكد الباحثون أن التحول إلى مواد بناء سلبية الكربون يمكن أن يكون له تأثير كبير على الحد من الانبعاثات العالمية.

وتشير الدراسة إلى أن الخطوات القادمة تشمل تحسين الخصائص الميكانيكية، وزيادة الإنتاج على نطاق واسع، وتعزيز متانة المادة، بهدف استخدامها في المباني الشاهقة والتطبيقات الهيكلية المعقدة مع الاستمرار في خفض الانبعاثات.