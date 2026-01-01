نهاية تجربة علي مبخوت مع النصر

MENAFN - Al-Bayan) دخل المهاجم علي مبخوت، اعتباراً من اليوم، الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع النصر، ما يتيح له قانونياً التفاوض مع أندية أخرى خلال الفترة الحرة، في حال قرر خوض تجربة جديدة. ويُعد هذا الخيار أحد احتمالين مطروحين أمام الهداف التاريخي للدوري، الذي يُكمل عامه السادس والثلاثين في أكتوبر المقبل، في ظل الغموض المحيط بمستقبله الكروي، سواء بمواصلة اللعب بعد نهاية الموسم الحالي، أو الاعتزال مع انتهاء عقده مع ((العميد)) يونيو المقبل.

وعلمت ((البيان)) أن إدارة النصر لا تتجه إلى تجديد عقد مبخوت، الذي يواصل ابتعاده عن الملاعب، بسبب ارتباطه بالخدمة الوطنية حتى مارس المقبل، ورغم إدراجه ضمن القائمة الرسمية للفريق للموسم الحالي، لم يشارك مبخوت في أي مباراة حتى الآن، فيما تشير المعطيات إلى استبعاد مشاركته في المرحلة الثانية من الموسم، نتيجة عدم جاهزيته البدنية، بعد فترة غياب طويلة عن التدريبات.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن أن نشاهد مبخوت في تجربة جديدة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في حال تم فك الارتباط مع النصر بالتراضي، قبل انتهاء عقده رسمياً بنهاية الموسم؟ على غرار زميليه الإيطالي مانولو غابياديني، والبلجيكي عثمان بوسعيد.

وخاض مبخوت، آخر مباراة مع النصر، قبل الالتحاق بالخدمة الوطنية، في 4 أبريل الماضي أمام الوحدة، والتي حسمها التعادل 2-2، وسجل فيها مبخوت آخر أهدافه في الدوري، وهو الهدف الذي عزز به رصيده في صدارة الهدافين التاريخيين لدورينا بـ 228 هدفاً.

وكان مبخوت، الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني برصيد 85 هدفاً، انتقل إلى النصر في الانتقالات الصيفية لموسم 2024 – 2025، قادماً من الجزيرة، الذي لعب معه 16 موسماً، وسجل 10 أهداف بقميص العميد في الدوري.