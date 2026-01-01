بطولة عجمان لجمال الخيل العربية تنطلق غداً بمشاركة واسعة وتجهيزات عالمية

MENAFN - Al-Bayan) تنطلق غداً الجمعة، النسخة الـ 23 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية، وذلك في منطقة الجرف 2، وتستمر حتى الأحد المقبل. وتشارك في البطولة هذا العام 302 خيل من أنقى السلالات العربية الأصيلة، تمثل نخبة الملاك وأبرز الاسطبلات على مستوى الدولة، وسط حضور جماهيري متوقع من عشاق ومحبي هذه الرياضة التراثية.



وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة أن الاستعدادات اكتملت لانطلاق الحدث، وسط أجواء احتفالية وتجهيزات تنظيمية عالية المستوى، وشهد موقع البطولة تهيئة متكاملة للمرافق والخدمات، ليكون على أتم جاهزية لاستقبال المشاركين والضيوف.

وذكرت اللجنة أن رياضة جمال الخيل العربية، بما تحمله من رمزية حضارية وجمالية، تحظى باهتمام خاص من القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أضفت على البطولة طابعاً استثنائياً، وجعلتها من أبرز الفعاليات الرياضية والثقافية في الدولة، مؤكدة أن سموه يتابعها عن كثب منذ انطلاقتها الأولى عام 2003.



وثمّنت اللجنة المتابعة المستمرة والدعم النوعي من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الذي كان ولا يزال أحد أبرز أسباب نجاح واستمرارية البطولة. وأوضحت أن البطولة تشهد مشاركة واسعة من خيول متميزة وملاك بارزين، إلى جانب استقطاب خيول جديدة، ما يعكس تطورها المستمر وارتفاع مستواها الفني، ويُتوقع أن تكون نسخة هذا العام الأقوى، نظراً إلى تحضيرات المشاركين ومستوى التدريب الذي خضعت له الخيول.

وأضافت اللجنة أن نسخة هذا العام تشهد تطبيق نظام ((ربدان)) للتحكيم الإلكتروني، الذي يتيح إدخال الدرجات مباشرة عبر أجهزة لوحية مؤمنة، ويحتسب النتائج آلياً مع حذف أعلى وأدنى درجة، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والدقة.

ويشرف على تقييم المنافسات 17 حكماً من دولة الإمارات ودول الخليج العربية، ما يعكس ما بلغته البطولة من احترافية وثقة على المستوى الإقليمي.



وأشادت اللجنة المنظمة بالكوادر الوطنية التي تقود الحدث، مؤكدة أن نجاح البطولة في كل دورة هو ثمرة لجهود تنظيمية دقيقة، وخبرة تراكمت على مدار أكثر من عقدين، مما جعل البطولة علامة فارقة في أجندة الفعاليات السنوية لإمارة عجمان. كما أشادت اللجنة بدور الرعاة الذين ظلوا يساندون البطولة ويدعمون استمرارها، معربة عن شكرها العميق لكل من أسهم في تنظيم النسخة الحالية من شركاء ومنظمين وإعلاميين.

واختتمت اللجنة بدعوة الجمهور من مواطنين ومقيمين وزوار إلى حضور أيام البطولة، والاستمتاع بجمال الخيول العربية وعروضها اللافتة، مؤكدة أن عجمان ترحب بالجميع في تظاهرة تراثية تجمع بين الأصالة والتنظيم الراقي وحفاوة الضيافة، كما دعت إلى الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة، التي تشمل القرية التراثية، والعروض الفنية والأهازيج الشعبية، إلى جانب جوائز تذكارية للزوار.