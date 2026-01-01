ختام مميز لليوم الأول من منافسات صعود تل السيارات في مهرجان ليوا الدولي 2026

MENAFN - Al-Bayan) اختُتمت، مساء أمس، منافسات اليوم الأول من بطولة صعود تل السيارات، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، والتي أُقيمت في أجواء استثنائية تزامنت مع احتفالات رأس السنة، وشهدت تنافساً قوياً في فئتي السيارات الكهربائية وفئة الهايبرد، وسط حضور جماهيري لافت أشعل أجواء التحدي على تل مرعب.



وشهدت فئة الهايبرد منافسة محتدمة، حيث تصدر المتسابق محسن بن هاني بن عبدالعزيز من سلطنة عُمان الترتيب العام، محققاً زمناً قدره 8.403 ثوانٍ، في حين حل ثانياً المتسابق أحمد خلفان المنصوري من الإمارات بزمن 13.105 ثانية، في سباق اتسم بالقوة وتنوع المشاركات الخليجية.



وفي فئة السيارات الكهربائية، نجح المتسابق ماجد سالم مبارك سالم المنصوري من الإمارات في حصد المركز الأول، محققاً زمناً قدره 7.343 ثوانٍ، ليؤكد الجاهزية العالية لهذه الفئة والتطور المتسارع في مشاركاتها ضمن منافسات صعود التل.



وجاء ختام اليوم الأول بصورة لافتة، حيث تزامنت المنافسات مع ليلة الحادي والثلاثين من ديسمبر، لتتحول تحديات صعود التل إلى مشهد احتفالي رياضي أشعل أجواء مهرجان ليوا الدولي، وجسد تلاقي الرياضات الميكانيكية الحديثة مع أجواء الفعاليات الجماهيرية في واحدة من أبرز ليالي المهرجان.



وأكدت اللجنة المنظمة أن المنافسات شهدت مستوى فنياً عالياً وتنظيماً مميزاً، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تصاعداً أكبر في حدة التنافس مع استمرار منافسات البطولة، في ظل الإقبال الكبير والمشاركة الواسعة من مختلف الدول، ومن المقرر أن يختتم المهرجان الثالث من يناير السبت بعد غد.