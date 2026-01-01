  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
القوات الروسية تعلن تحريرها أكثر من 300 منطقة سكنية خلال عام 2025

2026-01-01 01:06:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت القوات الروسية عن تحريرها أكثر من 300 منطقة سكنية خلال عام 2025 في منطقة كورسك وفي إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك وفقا لتقارير وزارة الدفاع.
في 29 ديسمبر، أبلغ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف الرئيس فلاديمير بوتين بأن القوات الروسية قد حررت حتى ذلك التاريخ 334 منطقة سكنية، وتمت السيطرة الروسية على أكثر من 6600 كيلومتر مربع من الأراضي. ووصف وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف شهر ديسمبر بأنه "شهر قياسي" من حيث معدل تقدم القوات الروسية على الجبهة خلال العام.
وبدأت العمليات في منطقة كورسك مع استمرار مجموعة قوات "سيفير" في تحرير المناطق السكنية مطلع العام، حيث أعلنت وزارة الدفاع في مارس عن تحرير 29 منطقة سكنية في أسبوع واحد، بما فيها مدينة سودجا.
وفي 26 أبريل، أُعلن عن تحرير آخر قرية في المنطقة كانت تحت سيطرة القوات الأوكرانية، وهي قرية غورنال بالقرب من سودجا. كما حررت المجموعة ما يقرب من 20 منطقة سكنية في منطقة سومي، وعدة مناطق في خاركوف، أبرزها مدينة فولتشانسك التي أُبلغ بتحريرها في 30 نوفمبر.
وشهدت جمهورية دونيتسك الشعبية النصيب الأكبر من عمليات التحرير، حيث تم الإعلان عن تحرير حوالي 180 منطقة سكنية فيها خلال العام.
ومن أبرز المدن التي حررت كانت كوراخوفو (6 يناير)، وتشاسوف يار (31 يوليو) على يد مجموعة قوات "يوغ"، وسيفيرسك (11 ديسمبر). كما حررت مجموعة قوات "تسنتر" مدينتي كراسنوارميسك ودميتروف في ديسمبر.
وفي جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، حررت مجموعة قوات "زاباد" حوالي 40 منطقة سكنية، كانت أكبرها مدينة كوبيانسك التي أُعلن عن تحريرها في 20 نوفمبر.
وفي مقاطعة دنيبروبتروفسك، بدأ التحرير بقرية داتشنويه في 7 يوليو، وتم حتى الآن تحرير أكثر من 30 منطقة سكنية هناك بقوات وحدات من مجموعتي "تسنتر" و"فوستوك".
وفي مقاطعة زابوروجيه المجاورة، كانت أكبر منطقة سكنية تم تحريرها هي مدينة غوليابوليه، حيث أُعلن عن اكتمال تحريرها في 27 ديسمبر على يد مجموعة قوات "فوستوك"، بينما حررت مجموعة قوات "دنيبر" عدة مناطق أخرى كان آخرها لوكيانوفسكويه في ديسمبر.
وأفاد قائد مجموعة قوات "دنيبر" ميخائيل تيبيلينسكي في 29 ديسمبر بأن الوحدات المتقدمة من مجموعته كانت على بعد حوالي 15 كيلومترا فقط من الضواحي الجنوبية لمدينة زابوروجيه في ذلك الوقت.

