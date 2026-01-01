موهبة الجزائر ضمن اهتمامات برشلونة

خبرني - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن الجزائري إبراهيم مازا أصبح ضمن دائرة الاهتمام داخل أروقة نادي برشلونة، مع اقتراب فتح نافذة الانتقالات الشتوية، في ظل متابعة متزايدة من قبل كشافي النادي الكاتالوني للاعب الذي يلفت الأنظار خلال مشاركته الحالية مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة يراقب عن كثب مستويات مازا، لاعب الوسط الهجومي البالغ من العمر 20 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع باير ليفركوزن الألماني.

وتشير التقارير إلى أن كشافي النادي الكاتالوني يخططون لمتابعة اللاعب خلال مواجهة الجزائر أمام غينيا الاستوائية ضمن منافسات المجموعة الخامسة، حيث يتصدر المنتخب الجزائري جدول الترتيب بالعلامة الكاملة.

ويُعد مازا من اللاعبين المميزين في خط الهجوم، إذ يستطيع اللعب كصانع ألعاب متقدم، أو كمهاجم ثانٍ، مستفيدًا من مهاراته العالية في المراوغة وقدرته على التقدم بالكرة بسلاسة وثقة.

وعلى صعيد مشاركاته مع باير ليفركوزن هذا الموسم، سجل مازا أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة خلال 21 مباراة في مختلف المسابقات، ما عزز من مكانته كلاعب واعد في صفوف الفريق الألماني.

وكان ليفركوزن تعاقد معه الصيف الماضي قادمًا من هيرتا برلين مقابل 12 مليون يورو، بعقد يمتد حتى عام 2030.