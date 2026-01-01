موهبة الجزائر ضمن اهتمامات برشلونة

موهبة الجزائر ضمن اهتمامات برشلونة
خبرني - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن الجزائري إبراهيم مازا أصبح ضمن دائرة الاهتمام داخل أروقة نادي برشلونة، مع اقتراب فتح نافذة الانتقالات الشتوية، في ظل متابعة متزايدة من قبل كشافي النادي الكاتالوني للاعب الذي يلفت الأنظار خلال مشاركته الحالية مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.
ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة يراقب عن كثب مستويات مازا، لاعب الوسط الهجومي البالغ من العمر 20 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع باير ليفركوزن الألماني.
وتشير التقارير إلى أن كشافي النادي الكاتالوني يخططون لمتابعة اللاعب خلال مواجهة الجزائر أمام غينيا الاستوائية ضمن منافسات المجموعة الخامسة، حيث يتصدر المنتخب الجزائري جدول الترتيب بالعلامة الكاملة.
ويُعد مازا من اللاعبين المميزين في خط الهجوم، إذ يستطيع اللعب كصانع ألعاب متقدم، أو كمهاجم ثانٍ، مستفيدًا من مهاراته العالية في المراوغة وقدرته على التقدم بالكرة بسلاسة وثقة.
وعلى صعيد مشاركاته مع باير ليفركوزن هذا الموسم، سجل مازا أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة خلال 21 مباراة في مختلف المسابقات، ما عزز من مكانته كلاعب واعد في صفوف الفريق الألماني.
وكان ليفركوزن تعاقد معه الصيف الماضي قادمًا من هيرتا برلين مقابل 12 مليون يورو، بعقد يمتد حتى عام 2030.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment