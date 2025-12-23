  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ماذا يفعل ترامب بناقلات النفط المصادرة من فنزويلا؟

2025-12-23 01:00:40
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الاثنين أن ناقلات النفط التي استولت عليها الولايات المتحدة قبالة سواحل فنزويلا ستظل في حوزة الولايات المتحدة.

وعند سؤاله من قبل الصحفيين عن النفط الموجود على متن أول ناقلة تم السيطرة عليها في 10 ديسمبر، قال ترامب: "سنحتفظ بها". وأضاف أن النفط قد يستخدم في الاحتياطيات الاستراتيجية. وأكد ترامب قائلا: "سنحتفظ أيضا بالسفن".

وكان خفر السواحل الأمريكي قد استولى مؤخرا على ناقلتي نفط في البحر الكاريبي، ومنذ يوم الأحد يتعقب أيضا سفينة ثالثة يقال إنها جزء من ما يعرف بـ"الأسطول الخفي" الذي تستخدمه فنزويلا للتحايل على العقوبات، وفقا لتقارير إعلامية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب على منصته "تروث سوشيال" أنه سيفرض "حظرا كاملا وشاملا على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الداخلة إلى فنزويلا أو الخارجة منها.

وبرر ترامب هذه الخطوة بادعاء أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية قد سرقت نفطا وأراضي وأصولا أخرى من الولايات المتحدة، والتي يجب استعادتها.

من جهتها، رفضت الحكومة الفنزويلية هذا الطلب، ووصفته بأنه "تهديد فظيع" وانتهاك خطير للقانون الدولي.

وفي أوائل الألفية الثانية، قامت فنزويلا بتأميم حقول النفط، ما أثر على شركات أجنبية وأمريكية أيضا، مما أدى إلى نزاع حول مدفوعات التعويضات.

وأكد ترامب يوم الاثنين، ردا على سؤال أحد الصحفيين، أنه تحدث مع شركات النفط الأمريكية الكبرى التي تم الاستيلاء على أصولها، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل المحادثات.

